Demarcação de área indígena pode retirar fazendeiros

Aguirre Peixoto, do A TARDE

Leia também:

>>Extremo sul vive disputa constante por posse da terra

>>Mais propostas dos candidatos ao governo da Bahia para o Extremo sul

Um território hoje preenchido por fazendas, plantações de eucalipto e hotéis de luxo pode vir a ser desocupado pelo governo federal e devolvido aos índios pataxós da Aldeia de Barra Velha, no sul baiano, moradores originais da região.Semelhante ao caso da reserva indígena Raposa/ Serra do Sol, no Pará, onde o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela retirada dos arrozeiros de território indígena, o processo dos índios baianos está em andamento e pode resultar na ampliação de 50 mil hectares da área, que hoje é de oito mil.



A Funai publicou um estudo em 2008 com a nova demarcação, mas houve contestações internas no próprio governo federal. O Incra, que cuida da reforma agrária, e o ICMBio, responsável pela preservaçãoambiental,questionaramanovademarcação, porque irá retirar trabalhadores rurais e abrange áreas de preservação ambiental.



“Está previsto que até o final de agosto os órgãos apresentempropostasdeacordo”, explicaLeilaSottoMaior,antropóloga da Funai. Após o acordo, no entanto, a demarcação ainda estará passível de contestações judiciais. “Não dá para prever quando terá início o processo”, diz Leila.

Barra Velha - O crescimento da população é o argumento usado pelos índios para defender a ampliação do território. Hoje vivem cerca de 5.500 pataxós no território de Barra Velha, localizado dentro do município de Porto Seguro.



Os índios moram em casas com paredes de barro, reforçadas por cimento. São residências pequenas e com poucos utensílios domésticos, mas já exibem sinais visíveis da influência do homem urbano – a televisão, principalmente.



Foi justamente assistindo à TV que a reportagem encontrou o cacique Romildo Ferreira em sua casa. “A população da gente cresceu muito. Já tá sem espaço pra agricultura”, diz. Ele descarta qualquer possibilidade de conflitos com fazendeiros ou hoteleiros. “O governo vai indenizar esse pessoal. A gente não quer problema. As terras são um direito de nosso povo”, afirma.

adblock ativo