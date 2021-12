Demanda por materiais gráficos cai 40% na campanha deste ano

Com a crise financeira e as restrições da nova legislação eleitoral, a demanda por materiais gráficos (como santinhos, cartazes e adesivos) reduziu-se cerca de 40% na campanha deste ano em relação à eleição passada, segundo informações do Sindicato das Indústrias Gráficas da Bahia.

A redução, conforme fontes ouvidas pelo A TARDE, deu-se em função da redução de 90 para 45 dias de campanha, aliada à proibição do financiamento empresarial, à determinação de um limite de gastos para os candidatos a prefeito e vereador e à proibição do uso de materiais como faixas e cartazes acima de meio metro quadrado.

Segundo o presidente do sindicato, Josair Bastos, a redução na demanda impacta nas gráficas da capital e do interior e vai resultar numa diminuição brusca do faturamento das empresas em relação às eleições anteriores. Em todo o estado, em torno de 1.100 empresas são vinculadas ao sindicato.

O resultado disso, nas ruas, é visto pela população com a redução drástica de propaganda visual comparando-se às eleições anteriores.

Por conta da própria situação financeira, as gráficas não estão flexibilizando o pagamento para os candidatos. "Não podemos fazer trabalho para dar prazo para pagamento, pois papel está caro, a matéria-prima está cara, os custos fixos estão caros. Então, não dá para flexibilizar", explica Bastos.

No entanto, ele espera que a procura aumente até o final da campanha. "Já há pedidos de orçamento para serem aprovados. Os candidatos estão aguardando a arrecadação", diz. O preço do papel teve um reajuste em torno de 22% desde o início deste ano. Com as restrições, santinhos e cartazes são as principais peças solicitadas pelos candidatos.

Faturamento

Francisco Sales, sócio da Press Color Gráficos Especializados, no bairro de Brotas, estima um faturamento, ao final das eleições, de R$ 200 mil, quatro vezes menor do que a empresa costumava faturar em períodos eleitorais. "Costumávamos ter dez funcionários temporários para esse período, hoje estamos com quatro. Trabalhávamos 24 horas, mas agora isso não se justifica", conta Sales.

Os santinhos são os produtos que mais estão sendo encomendados, por terem menor custo, segundo ele. Um milhão de santinhos, por exemplo, custa entre R$ 6 mil e R$ 8 mil.

Tentando contornar essa situação, três empresas (Uranus, Camisa da Latinha e Impress) se uniram e formaram a Central Kit Político para ofertar materiais de campanha para os candidatos. "Estamos tendo uma boa demanda. Houve uma mudança. Não vendemos mais os mesmos produtos que antes. Estamos tendo muita demanda de adesivos e perfurados", conta Pedro Dourado, diretor da Uranus.

Segundo ele, a parceria tem como foco a melhor oferta de preço e melhor capacidade de entrega. Ele prevê menor faturamento. "Vai ser menor, mas podemos vender menos e ter uma rentabilidade maior", diz.

