DEM protesta de manhã e comemora à tarde

Pouco depois de a chapa da oposição ao governo do estado se dizer, na manhã de segunda-feira, 29, vítima de "censura prévia" por parte do juiz Cláudio Cesare Braga Pereira, plantonista da Justiça Eleitoral, que acatou mandado de segurança do PT para impedir exibir, no horário político, o escândalo do Instituto Brasil, um outro juiz, Wanderley Gomes, concedeu liminar que, na prática, revogou a sentença do seu colega, autorizando o DEM a tratar do assunto numa outra peça publicitária.



Os caciques do DEM, PMDB e PSDB resolveram iniciar a última semana da campanha convocando uma entrevista coletiva para reclamar da proibição de se usar a entrevista que Dalva Sele Paiva concedeu à revista Veja revelando um suposto esquema de desvio de recursos para abastecer o caixa-dois de campanhas de candidatos petistas.



Indignados



O candidato ao governo Paulo Souto (DEM), o candidato ao Senado Geddel Vieira Lima (PMDB) e o prefeito ACM Neto (DEM) manifestaram-se "indignados" com o que chamaram de "mordaça" e anunciaram que a coligação oposicionista entraria com uma reclamação ontem mesmo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Souto frisou que o caso do Instituto Brasil é conhecido e já está sendo alvo de investigação pelo Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado.



Já ACM Neto fez um "apelo": "Estamos fazendo aqui um apelo em nome da democracia, em nome do direito que o cidadão tem de ter informações sobre fatos que são gravíssimos", declarou o prefeito, para quem há um "descumprimento de um preceito constitucional, pois a Constituição não autoriza a censura prévia, pelo contrário, veta esse tipo de medida".



Conforme a assessoria jurídica do DEM, assim que a Veja publicou as denúncias, o PT entrou com representação pedindo direito de resposta e liminar contra a veiculação do assunto. "Os juízes Salomão Viana, Francisco Brito e Márcio Reinaldo Braga, no entanto, negaram o pedido, considerando que a coligação Unidos pela Bahia em sua propaganda apenas reproduzia um escândalo nacional", diz trecho de nota distribuída durante a coletiva. Contudo, cita ainda que na terça-feira (23) o juiz Cláudio Cesare durante o plantão da Justiça Eleitoral "começou a dar liminares contra as decisões dos juízes competentes da propaganda, censurando o conteúdo da campanha da chapa majoritária da coligação Unidos pela Bahia e dos deputados federais e estaduais".



O mesmo juiz proferiu decisões nos dias seguintes instituindo, segundo o DEM, "a censura prévia aos programas eleitorais da oposição" em liminares "concedidas pela madrugada para dificultar o direito de defesa, intimando as emissoras de rádio e televisão antes mesmo das partes". A oposição insinua que as decisões podem ter sido parciais pelo fato de o juiz ser genro do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Hage, "indicado pela presidente Dilma Rousseff".



Mudança



O quadro mudou à tarde, quando o TRE anunciou a decisão do juiz eleitoral Wanderley Gomes. Ele entendeu que o colega Cesare teria extrapolado o pedido feito pelo PT, para vetar uma peça publicitária exibida nos programas da chapa da oposição que trata da entrevista de Dalva Sele Paiva, presidente do Instituto Brasil na revista Veja. Gomes interpretou que proibir "todas as propagandas" que associem o nome do candidato do PT Rui Costa às denúncias de Dalva Sele "sugere, a princípio, que tenham sido ultrapassados os limites do pedido formulado do mandado de segurança" feito pelo PT.



A nova decisão confirma que a publicidade anterior do DEM não pode ser exibida, mas o partido pode voltar a tratar do mesmo assunto em outra peça a ser exibida no horário eleitoral. Isso significa que, até a próxima decisão, o DEM deve colocar o caso em foco, novamente.

