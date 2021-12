"DEM faz campanha para ACM Neto", diz Jaques Wagner

Às vésperas das eleições, o governador Jaques Wagner está convicto de que levará seu candidato à vitória, mas não planejou vencer no primeiro turno, acha que disputa será definida no segundo turno. Ele voltou a criticar a campanha do DEM, dizendo que o candidato Paulo Souto tem "chefe", o prefeito ACM Neto.

Qual foi a maior dificuldade da campanha de Rui Costa?

O desconhecimento. As pessoas tendem a não votar em quem não conhecem. Aos poucos ele foi ganhando o respeito dos aliados e do povo, e a sensação que eu tenho é que neste final de campanha o processo está sendo muito parecido com o que ocorreu comigo em 2006. Ele até hoje ainda tem uma taxa de desconhecimento de 18%. Eu e o ex-governador Paulo Souto temos 92% de conhecimento (8% de desconhecimento). Por isso digo que eleição não é corrida de 100 metros, é maratona, tem que ter paciência e trabalho. Acho que o trinômio Dilma/Lula/Wagner está ajudando Rui. Ela (Dilma) está com 56%, 57% (de intenção de votos na Bahia). E eu, na última pesquisa que Marcelo (Nilo) fez, minha taxa de aprovação é 53%, 54% e desaprovação de 37%. Ou seja, tem folga em favor dele. Acho que o potencial de Rui é bater no patamar de Dilma.

Como o senhor observa a campanha do candidato Paulo Souto (DEM), que lidera as pesquisas?

Eles estão com alguns problemas. Primeiro que o candidato deles à presidência (Aécio Neves do PSDB) tem aqui um péssimo desempenho, 11%, não agrega, tira votos. Já o candidato (Souto) não tem aquilo que é mais importante de uma candidatura de Executivo, que é ser portador do futuro, de esperança. Ele ficou prisioneiro dos próprios oito anos de seu governo. Aí eu repito, por ser uma coisa fora do padrão, que ele tenta dizer que vai governar o estado tendo como referência a prefeitura (de Salvador). Para alguém que já foi oito anos governador, quatro vice, senador, era para se mirar na presidência da república ou governo do estado. O contrário acho meio complicado. A dimensão de uma prefeitura é muito menor do que a complexidade de um governo estadual. Ele fica dizendo 'veja como está mudando a cidade'. Sem tirar o mérito (do prefeito), é preciso lembrar que antes a cidade estava totalmente abandonada e, além do mais, o governo do estado fez uma porção de obras estruturantes em Salvador.

O senhor está contando com uma vitória de Rui no primeiro turno, como ocorreu com o senhor em 2006 e 2010?

Nunca falo isso, não porque acho que é arrogante. É que eu acho impossível ter essa taxa de precisão de dizer vai dar primeiro turno. Só dá pra falar isso quando o jogo é entre dois candidatos. Mesmo que você tenha três, um muito fraquinho de 1%, a diferença entre primeiro e segundo turno é objetivamente no voto. Se você me perguntasse se o clima está semelhante a 2006, se podemos ter essa surpresa... Mas eu nunca fiz planejamento de campanha para (vencer) primeiro turno. Acho isso equivocado. Você faz planejamento para ganhar. Ganhar no primeiro turno é um acidente positivo de percurso. Todo mundo fala isso, de vencer no primeiro turno para emular sua tropa. Nem gosto dessa conversa pois, de repente, cê vai na frente, soma 49,5% contra 30%. Embora você saia na frente os caras começam a dizer, "porra você disse que ia ganhar no primeiro...".

Há uma característica de eleição para governador na Bahia ser definida no primeiro turno

É verdade. A única que teve segundo turno foi na primeira eleição de Paulo Souto em 1994, quando ele disputou com João Durval. Essa é uma característica daqui? Não sei se dá para concluir isso. Acho que está consolidado que teremos segundo turno. Acredito que temos uma vantagem. Praticamente nenhuma pesquisa mergulha na zona rural, todo mundo vai fazer nas sedes dos municípios. E a zona rural é muito nosso pelo apoio à agricultura familiar, estradas, água, energia. Isso pode mudar uma eleição.

O senhor espera o apoio da candidata Lídice da Mata (PSB) para Rui, caso ele dispute com Souto?

Ela vai ter que verbalizar. Mas, pela nossa história, pelo relacionamento, por tudo que o DEM representou na vida dela quando foi prefeita em Salvador, acho muito difícil que ela apoie o DEM.

A coligação da oposição espera fazer uma frente de 800 mil votos em Salvador. Qual a previsão do senhor para a eleição em Salvador que tem cerca de 20% do eleitorado?

O DEM sair de Salvador com uma frente de 800 mil votos é delírio. Consideramos que ele pode até sair na frente, mas se isso ocorrer não chega nem a 200 mil votos.

Como o senhor viu a participação efetiva do prefeito ACM Neto na campanha, com críticas pesadas à administração estadual?

O problema é que o grupo de lá tem chefe. A campanha não é para Paulo (Souto) é para ele (ACM Neto) para a eleição de 2016 (prefeito) ou 2018 (governador). Pessoalmente não vejo sentido nisso. Todos os candidatos de lá aparecem dizendo que é candidato do prefeito. É um delírio achar que ele vai transbordar tudo no interior. O avô dele (o falecido senador Antonio Carlos Magalhães) tem uma trajetória. Ele está começando agora, tem como herança o nome do avô. Ele está querendo fingir que tem (cacife). Ele vai perder a eleição.

Depois disso tudo, virou uma questão de honra o senhor ganhar esta eleição?

Eu já estava empenhado nessa vitória muito antes dessas questões todas. Depois de oito anos de mandato, que considero bom, fechar com chave de ouro é dar continuidade à sua administração ou seja eleger alguém do seu grupo político. Acho importante para a própria Dilma ter governadores aliados. Eles batem porque sou um bom cabo eleitoral.

O que mais irritou o senhor na campanha, as críticas do prefeito ou o uso pelo DEM do caso do Instituto Brasil?

Não me irrito muito porque sei que o jogo da política é assim. A disputa eleitoral tem muito a ver com uma disputa psicológica. Se você não tiver tranquilidade, você não vai. Acho que Rui também ficou tranquilo. A mentira sempre me chateia um pouco e os caras mentem muito. A negação de tudo que a gente fez é absurdo. Nunca neguei todo mundo. Acho que a gente ganha mostrando que é melhor. Nosso governo, nesses oito anos, é medalha de ouro no que você quiser. Por exemplo, eles acham que é pouca coisa devolver a visão para 130 mil baianos que sofriam de catarata? O que chateia na agressão é que as pessoas estão querendo negar o que fizemos.

E o Instituto Brasil, o senhor admite que o governo errou em algum momento no caso do convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) ?

Tudo começa com um boato. "Olha, a conversa do Instituto Brasil não é boa". Eu disse, mande para a Auditoria (Geral do Estado). Lá confirmou que a prestação de contas era inconsistente, que tinha nota fria e tem mesmo, cortamos naquele momento, o contrato não prosperou e nem pagamos as outras quatro parcelas. Quem detectou que as notas eram frias não foi o Ministério Público fomos nós. O MP entrou nessa história quando (o ex-deputado) Heraldo Rocha em 2009 levantou a lebre. O MP foi investigar, mas não concluiu a investigação até agora. Quem contratou ela (Dalva Sele, ex-presidente do Instituto Brasil) achou que ela teria a capacidade de fazer.

O senhor livraria, então, de responsabilidade, as seis pessoas da Sedur indiciadas pelo Ministério Público?

Quem vai ter que livrar é a investigação não sou eu. Todo mundo com quem eu converso tenho absoluta certeza da boa fé dele. O secretário da época Afonso (Florence) como as outras pessoas que trabalhavam com ele embaixo. Também, você só sabe se uma pessoa é malandro quando ela lhe prova que é. Não sei quais as credenciais que ela apresentou para se habilitar a fazer o contrato. Ai é da responsabilidade da secretaria e dos gestores que fizeram isso ai. Ela já tinha serviço prestado no governo do Estado com (o ex-secretário de Paulo Souto, Clodoveo) Piazza e até esse parece que ela não prestou contas. Minha posição é que o Ministério Público tem que investigar, tem uma investigação nossa também e ai se alguém tiver culpa no cartório vai estar lá.

E sobre o aproveitamento desses ex-diretores da Sedur no governo do Estado, o senhor espera o esclarecimento do caso pelo Ministério Público?

O aproveitamento de quem foi aproveitado não passou por mim, até porque não me cabe aqui escolher a equipe, cada secretário escolhe a sua. Eu só fiquei sabendo agora, por acaso, quando as pessoas vieram me perguntar, onde essa moça Lêda (Oliveira, atual diretora geral da Secretaria de Comunicação do estado, uma das indiciadas no caso da Sedur/Instituto Brasil) estava trabalhando.Quem escolhe é o secretário. Quando falei com o (ex) secretário ele me disse "tem o inquérito, mas não tem nenhuma culpa formada, aproveitei como profissional". Não acho que tenha nada de errado ai, até porque não concluiu o inquérito. Na verdade, a única ré confessa é ela (Dalva Sele) que fica dizendo que vai apresentar as provas. Deixa ela apresentar o que quiser e cada um dos citados vai ter que se defender.

O governo está tentando reaver os recursos desviados?

É óbvio que se for constatada a prestação de contas com notas frias o Estado vai tentar reaver esses recursos desviados

Nessa história ficou difícil a situação do senador Walter Pinheiro, que disse que Dalva foi levada a ele por uma corrente do PT?

Não disse isso. Eu disse que quando você diz que "pessoas do PT me apresentaram (Dalva)", fica chato porque fica sobre todo mundo. É necessário precisar para não se levantar dúvida sobre todos. Não acho que tenha situação difícil, até porque Pinheiro sustenta que o que ele disse não foi como a Revista Veja registrou. Disse que foi um momento de desabafo. Mas é um problema dele. Pinheiro é senador, militante nosso. Não creio que agora é o momento de ficar tratando disso. Ele não tem nada doloso.

