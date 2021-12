DEM e PT começam a caçar votos para o 2º turno

Os candidatos à Prefeitura de Salvador que mantiveram a polaridade na campanha eleitoral vão se enfrentar no segundo turno. As urnas mostraram um resultado diferente do apontado nas pesquisas de intenção de votos: ACM Neto (DEM) saiu na frente de Nelson Pelegrino (PT) e se manteve assim, até a definição do placar, que marcou 40,17% da preferência do eleitorado para o democrata e 39,73% para o candidato do PT. Uma diferença mínima, mas que certamente vai fortalecer o discurso do vencedor nessa próxima etapa.

O que se tem de certo até agora é que - mal encerrada a apuração - o segundo turno já começou. O governador Jaques Wagner (PT) anunciou que vai conversar com todos os partidos: o PMDB de Mário Kertész, o PRB de Márcio Marinho, o PRTB de Da Luz e até o PSOL, de Hamilton Assis, dissidente da legenda do governador e crítico do PT. ACM Neto e Pelegrino repetiram o mantra: vão conversar com os partidos que tombaram no primeiro turno.

Indecisos e céticos - Os partidos também se preparam para definir quem terá seu apoio. No domingo, 7, ao anunciar o encerramento da sua vida política, Kertész, que teve 9,43% dos votos, afirmou que a decisão será tomada a partir desta segunda-feira, 8.

Marinho (6,51%) revelou que até terça-feira, 9, fará esse anúncio, mas ressaltou que não tem rejeição a nenhum dos dois candidatos. Da Luz, com 1,56% dos votos, pouco influenciaria nesse processo, nem Hamilton (2,60%), que já avisou que não apoiaria nenhum dos dois candidatos que ficaram na disputa.

O professor do Departamento de Ciências Políticas da Ufba Clóves Oliveira lembra, no entanto, que o endosso do líder não significa transferência de votos. Na sua avaliação, os dois candidatos terão também de buscar conquistar o eleitor indecisos e céticos, que representaram 19,93% de abstenção, votos brancos (4,84%) e nulos (9,39).

Rejeição - "A rejeição a Pelegrino é de quase 30% e de Neto é 36%. Eles têm que reduzir pelo menos 5%", diz ele, ressaltando ser possível que o índice de abstenção possa até aumentar. "O índice de brancos e nulos dobrou desde 2008 e indica que o eleitor não estava satisfeito com o elenco disponível", afirma.

Mas, na sua opinião, o resultado do 1º turno foi positivo para os vitoriosos. "Depois de sucessivas derrotas desde 2004, o DEM conquistou 40% dos votos, o que aponta para a sua revitalização", disse. "Pelegrino enfrentou a avaliação negativa do governo Wagner e o despertar de um sentimento antipetista sem precedentes na história política local", ressalta, prevendo uma campanha ainda mais acirrada no 2º turno.

"A propaganda negativa e a desconstrução da imagem do adversário terão destaque", garante. Mas ainda que o fiel da balança possa ser, sim, Kertész e Marinho, que reúnem "patrimônio" de 15,94% dos votos, os candidatos terão total apoio dos seus partidos.

"Toda atenção e apoio do DEM serão direcionados para eleger Neto, como uma marca da força e resistência da legenda", salienta. "A imagem e a presença de Lula e Dilma na campanha de Pelegrino são capazes de alavancar de 10% a 30% das intenções de voto para o candidato", avalia.

>>Acesse aqui a totalização dos votos do TSE em todo país

