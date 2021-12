DEM e PSDB anunciam Zé Ronaldo ao governo e Jutahy ao Senado

Democratas e PSDB anunciaram, nesta sexta-feira, 25, em reunião no Hotel Fiesta, em Salvador, que vão caminhar juntos nas eleições de outubro. José Ronaldo (DEM), ex-prefeito de Feira de Santana, eleito quatro vezes no primeiro turno, será o candidato a governador, enquanto o deputado federal Jutahy Magalhães Júnior (PSDB) concorrerá a uma vaga no Senado.

A outra vaga de senador e o pré-cadnidato ao cargo de vice-governador serão definidos com a participação de outros partidos ou mesmo das próprias legendas. A união foi selada na presença do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), postulante inicial ao Executivo estadual, mas que decidiu cumprir o mandato à frente da capital baiana.

Lideranças políticas de todo o estado, entre prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, secretários municipais, deputados estaduais e federais participaram do encontro. Zé Ronaldo disse que a chapa está sendo formada ouvindo outros partidos e a classe política, e que até o mês de junho será divulgada a formação completa.

O pré-candidato ao Senado, Jutahy Jr., ressaltou seus 40 anos de vida pública. “O que me motiva é um vida limpa e honrada. Esse ato tem o sentido de buscar melhoria de vida para os baianos. Quero parabenizar o gesto do meu amigo João Gualberto, cuja visão democrática faz com que estejamos nessa unidade. Ele pensava que a melhor estratégia seria manter as duas candidaturas ao governo, mas abdicou da sua vontade pessoal e promoveu a união. Vamos enfrentar um partido, o PT, que não tem limites na lei, nem fora dela. Vamos fazer uma campanha limpa, transparente”.

O prefeito ACM Neto destacou a importância do Democratas e PSDB caminharem juntos. Estamos somando apoios importantes para essa aliança e de forma democrática vamos conduzir até a formação final com a outra vaga para o Senado e vice-governador”.

adblock ativo