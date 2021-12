DEM consegue retirar postagem do PT no Facebook

A assessoria jurídica da Coligação Pra Bahia Mudar Mais, liderada pela candidatura de Rui Costa (PT), informou que a decisão judicial sobre o direito de resposta a uma postagem no Facebook contra o candidato adversário Paulo Souto (DEM) será cumprida, mas que está recorrendo contra ela. "Temos este direito e vamos recorrer", afirmou, em nota, a assessoria do candidato petista.

De caráter inédito por conceder direito de resposta em uma rede social, a liminar foi dada pelo juiz Márcio Reinaldo Miranda Braga à coligação "Unidos pela Bahia" no início da noite de quinta.

O post que motivou a disputa judicial foi publicado em 7 de agosto com o título "Limpeza Social". Nele, Paulo Souto foi acusado, segundo a denúncia, de ter "varrido" famílias pobres que viviam no Centro Histórico de Salvador para o loteamento Jardim Valéria, em 2002.

O post foi retirado do ar no dia 10 de agosto por força de decisão judicial. Na ação pedindo o direito de resposta, a assessoria jurídica de Paulo Souto considera o post uma propaganda negativa com "conteúdo inverídico, ofensivo e calunioso".

