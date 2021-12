Declaração de promotor eleitoral provoca nova polêmica sobre caso Tiririca

A polêmica sobre Tiririca, o palhaço que 1,3 milhão de eleitores elegeram deputado federal pelo PR, abriu caminho para um embate inesperado entre seu advogado, Ricardo Vita Porto, e o promotor eleitoral Maurício Antonio Ribeiro Lopes.



O ponto central do confronto é uma frase atribuída ao promotor em entrevista sobre a investigação que dirige para verificar se Francisco Everardo Oliveira Silva é analfabeto, o que impediria o palhaço de assumir cadeira na Câmara.



“Advogado é sórdido”, declarou o promotor, ao abordar questão relativa ao prazo para apresentação da defesa. “Mas, se eu fosse advogado do Tiririca, também protocolaria a defesa dele às 18h50, 10 minutos antes de o fórum fechar.”



O prazo do palhaço vence nesta segunda-feira. O promotor suspeita da declaração dele à Justiça Eleitoral, na qual afirma ser alfabetizado. Uma outra pessoa teria redigido o texto a pedido do deputado eleito.

