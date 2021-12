Debate On Line esquenta clima de rivalidade entre os presidenciáveis

A TARDE On Line*

Os três principais presidenciáveis se encontraram nesta quarta, dia 18, para o primeiro debate on line das Eleições 2010, promovido pelo portal UOL e jornal Folha de São Paulo. O debate foi retransmitido pelo portal A TARDE On Line para a audiência do Grupo A TARDE. O clima de rivalidade entre os candidatos à vaga do atual presidente Lula esquentou bastante ao longo do debate, que teve troca de acusações e críticas acirradas no decorrer dos blocos. Como sempre, a polarização maior ficou entre Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB), com algumas intervenções de Marina Silva (PV). Marina e Serra, porém, também trocaram algumas alfinetadas. O debate entre os presidenciáveis alcançou o primeiro lugar dos Trending Topics (o ranking dos temas mais comentados no dia pelo microblog e rede de relacionamentos Twitter).

A candidata do PT, Dilma Rousseff, por exemplo, disse que o presidenciável tucano, José Serra fez uma avaliação equivocada da crise financeira internacional quando era governador de São Paulo. "Acho que você teve uma avaliação errada da crise e achou que seria mais profunda do que foi", afirmou Dilma, criticando a adoção do sistema de substituição tributária pelo governo paulista. “Até seria (mais profunda), se usássemos os padrões vigentes no governo anterior", acrescentou, acusando o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de "quebrar o país" durante sua gestão frente às crises internacionais.

Dilma afirmou que o governo federal reduziu impostos durante a crise internacional para estimular o crescimento econômico e disse que a substituição tributária teve efeito contrário, uma vez que o sistema concentra e aumenta a arrecadação em um primeiro momento.

Serra, no contra-ataque, acusou Dilma de se prender ao passado e disse que o governo federal elevou os impostos incidentes sobre os investimentos em saneamento básico e energia elétrica. "Você fica tão ligada para trás, seu espelho retrovisor é maior que o pára-brisa." Dilma afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva investiu R$ 40 bilhões em saneamento, enquanto o governo FHC não ultrapassou os R$ 300 milhões. “Acho que discutir saneamento era algo que você não deveria tentar", ironizou o presidenciável do PSDB.

Serra aproveitou para criticar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e disse que o programa da candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, "não fez nada". "Tenho uma experiência que quero levar para todo o País", afirmou.

Favela virtual - A candidata do PV, Marina Silva, também começou o debate criticando o tucano Serra sobre o uso de uma favela cenográfica na propaganda eleitoral gratuita. Em uma pergunta sobre moradia para a população que vive em favelas, a candidata lembrou que visitou habitações pobres em Pernambuco e em São Paulo e recomendou a Serra que utilize favelas reais em seu programa. "Ontem, no seu programa, tinha uma favela virtual, quando temos favelas do mundo real", alfinetou.

Na réplica, o tucano admitiu que a questão da moradia é um problema a ser resolvido e afirmou que em São Paulo "se avançou muito". Ele recomendou que Marina visitasse favelas como Paraisópolis e Heliópolis, onde o governo do Estado tem projetos de urbanização. "Vale a pena visitar."

Serra ainda corrigiu Marina sobre a permanência do PSDB no governo paulista: "Foram 16 anos de PSDB. Mas agora serão 20", afirmou, referindo-se à liderança folgada do candidato do PSDB ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, na corrida ao Palácio dos Bandeirantes, de acordo com as últimas pesquisas.

Polêmica do dossiê - José Serra atribuiu ainda a quebra do sigilo fiscal do vice-presidente do seu partido, Eduardo Jorge, à campanha de Dilma Rousseff (PT). "Vocês quebraram o sigilo bancário de um vice-presidente do PSDB. Passaram esse resultado do seu comitê para a Folha", acusou, referindo-se ao jornal Folha de S.Paulo.



"Não se pode caluniar", respondeu Dilma. "Quem acusa tem de provar", rebateu a candidata petista, durante o debate



Vasamento do ENEM - Serra responsabilizou também o Ministério da Educação (MEC) pelo vazamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e de dados sigilosos de estudantes inscritos para a prova. O tucano disse que o governo federal desmoralizou o sistema de avaliação de ensino, que foi criado no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. "O Enem acabou sendo desmoralizado no Brasil no ano passado com esse incrível vazamento. Tivemos um problema maior ainda de desprestígio, desmoralização e desrespeito", afirmou.



Dilma afirmou que a acusação era um "verdadeiro absurdo" e atribuiu à gráfica a responsabilidade pelo vazamento da prova. "A gráfica está sendo objeto inclusive de investigação da Polícia Federal (PF). É uma gráfica inclusive respeitável, pode não ter sido ela, mas o vazamento aconteceu dentro dela", alegou. "Sabemos que qualquer sistema é passível de ser vazado."



Sobre as informações dos estudantes que também vazaram, Dilma disse que o caso está sendo apurado. "Se usarmos o método que sempre usamos no governo Lula, de investigar, apurar e punir, vamos acabar com a impunidade e os vazamentos", disse.



Ensino técnico - Dilma partiu para o ataque e afirmou que uma lei aprovada durante o governo FHC impediu o avanço do ensino técnico no país, uma vez que a União bancaria a construção das escolas, mas estados e municípios teriam que se responsabilizar pelo custeio. "Acabaram em 1998 com a possibilidade de o governo federal fazer escolas técnicas. Fomos ao Congresso e acabamos com a lei", disse ela, citando a construção de 214 escolas pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva. Serra foi incisivo ao responder: "Isso é uma mentira que vocês estão divulgando o tempo todo." Ele também acusou o PT de ser o partido do "quanto pior, melhor".



Ao ser questionado pela presidenciável do PT, Dilma Rousseff, sobre a tentativa do DEM - partido do vice de Serra, Indio da Costa (RJ) - de barrar o Programa Universidade para Todos (ProUni) - que concede bolsas de estudo para estudantes em instituições privadas de educação superior - no Supremo Tribunal Federal (STF), Serra acusou o PT de ter tentado barrar a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). "Em matéria de quanto pior, melhor, o PT é imbatível", acusou o tucano.



O tucano listou uma série de projetos que a bancada do PT votou contra no Congresso Nacional durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). "Você é muito ingrata com o Itamar (ex-presidente da República de 1992 a 1994, Itamar Franco) e o Fernando Henrique", disse Serra a Dilma. A candidata petista afirmou que a diferença de seu partido é que ele reconhece que votou errado no passado e disse que levou os projetos importantes adiante "de forma adequada".



"O PT, viu Marta (Suplicy, candidata petista ao Senado e ex-prefeita de São Paulo), o PT sindicalista quer fechar as parcerias com os hospitais. Agora esse negócio do DEM, parece até brincadeira. Você (Dilma) também nem está preocupada com isso", alfinetou Serra.



O candidato do PSDB também perguntou à presidenciável do PV, Marina Silva, sobre a importância do ensino técnico. "A educação é a prioridade das prioridades", disse a candidata, para em seguida criticar o modelo de educação implantada pelo PSDB em São Paulo, a qual chamou de "negligente". "Porque em 20 anos não temos aqui em São Paulo um exemplo a ser transferido em políticas públicas para o País", disse Marina ao comparar a situação do ensino de São Paulo e Rio de Janeiro com Estados mais pobres da federação.

*Com informações da Agência Estado

