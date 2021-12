Debate é seguido por aliados, militância e ex-candidatos no Twitter

O segundo debate entre a petista Dilma Rousseff e o tucano José Serra, transmitido pela Rede TV! na noite deste domingo, 17, agitou o Twitter com a panfletagem virtual das militâncias do PT e PSDB, comentários de aliados e adversários dos presidenciáveis e análises de jornalistas políticos. O destaque no microblog, porém, ficou por conta das análises de ex-candidatos tanto ao cargo máximo do país quanto ao governo baiano.

Entre os ex-presidenciáveis que marcaram "presença" no debate paralelo ocorrido na rede social, Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) promoveu outra transmissão ao vivo, semelhante àquela feita durante o primeiro turno, no primeiro debate on line do país, organizado pelo Uol/Folha de São Paulo. Direto da sua biblioteca, via twitcan (recurso que permite partilhar a webcan do computador com os seguidores do twitter), Plínio comentou o desempenho dos candidatos, voltou a pedir que os eleitores não votem em nenhum dos dois presidenciáveis e até se desculpou por uma falha técnica na transmissão, que interrompeu o seu "debate paralelo" por alguns minutos.

Marina Silva, que neste domingo declarou a neutralidade do PV no segundo turno, também comentou o debate entre Serra e Dilma no Twitter. @silva_marina: "Estou em casa e acompanho o debate entre Dilma e Serra na RedeTV. Vamos ver se eles conseguem apresentar suas visões sobre o país", postou a ex-candidata em seu endereço no microblog pouco depois do começo do programa.

Com uma plataforma de campanha que focava sobretudo nas questões ambientais, Marina lamentou que nem Serra e nem Dilma tenham abordado o tema "de forma apropriada" durante o confronto. @silva_marina: "Os candidatos ignoraram o tema da sustentabilidade. A ética na política serve a ataques, não para apontar caminhos de superação de problemas", escreveu. Para logo depois, postar ainda: @silva_marina: "Ao fim, Serra nem tangenciou a questão ambiental. Dilma, ao menos, reafirmou o compromisso firmado pelo governo com as metas de Copenhague".

No final do debate, a ex-candidata do PV concluiu sua análise dizendo que os candidatos, embora tenham sido mais claros na discussão desta vez, não foram propositivos. @silva-Marina: "Falta apresentarem seus compromisso com os brasileiros".

Baianos - Entre os ex-governadoráveis, apenas Geddel Vieira Lima (PMDB) marcou presença no Twitter acompanhando o debate entre Dilma e Serra. O ex-ministro da Integração Nacional do governo Lula e membro do mesmo partido do vice de Dilma, Michel Temer, definiu o confronto entre a petista e o tucano como "chatinho" e fez coro com os analistas políticos, como o jornalista Ricardo Noblat, que criticaram o engessamento dos candidatos. @geddel_ "Os dois estão muito amarrados".

O ex-candidato ao governo baiano chegou a twittar pedindo que os dois adversários "se soltassem" na discussão. @geddel_ "Debate preso é quando tem 5 ou 6. No mano a mano o debate tem que ser franco, aberto, tratando com linguagem popular do dia a dia", postou no microblog.

Outro baiano que twittou no decorrer do debate foi o deputado José Carlos Aleluia (DEM). Membro do mesmo partido do vice de José Serra, Índio da Costa, Aleluia postou comparações entre os desempenhos dos candidatos, opinando que o aliado tucano estava superior na discussão. @aleluiacosta "A sorte de Dilma é a baixa audiência", comentou ao retwittar (retransmitir para seus seguidores do Twitter) uma postagem do jornalista Ricardo Noblat: @BlogdoNoblat "Soltem Dilma. Deixem....... No papel de candidata bem comportada não se sai tão bem".

Militância e aliados - Índio da Costa, em apoio a José Serra, e Michel Temer, pelo lado de Dilma, fizeram comentários tímidos no Twitter, mas ainda assim, não deixaram de participar da troca de informações e retwittadas que movimentou o microblog na noite deste domingo. Muito mais animada e, em alguns momentos, agressiva, estava a militância dos dois candidatos, que não economizou hastags para provocar os adversários. Os petistas eram os mais combativos, usando etiquetas como #serramilcaras e #serrafujao.

Analisando os candidatos, mas com comentários que favoriam mais o presidenciável tucano, estava Roberto Jefferson, que opinou até sobre a roupa escolhida pelos adversários para o embate desta noite. @blogdojefferson "Serra bem vestido. Sóbrio e elegante. Dilma muito pesada. O branco não lhe favorece". No fim do debate, ele analisou: @blogdojefferson "Serra encerrou muito bem. Belo discurso. Começo, meio e fim. Pediu votos" e sobre Dilma: "Não gostei dos três minutos da Dilma. Confusa e intrigante. Não falou para o futuro".

O confronto Dilma x Serra na Rede TV! ocupou ainda o Trending Brasil (ranking dos temas mais citados no twitter no país). Durante o debate, o nome de Dilma Rousseff chegou a ocupar a terceira posição dos TTs-Br, com Monica Serra e Paulo Preto nas oitava e nova posição, respectivamente. Após o programa, Dilma ainda permaneceu entre os dez tópicos mais citados, caindo para a sétima posição no final da noite.

