Debate é marcado por promessas e críticas

O segundo debate entre os prefeituráveis de Salvador, promovido pela TV Aratu na noite desta terça, 14, foi marcado por promessas e por críticas dos adversários ao candidato ACM Neto (DEM), que lidera a pesquisa de intenções de voto do Ibope com 40% .

Segundo o candidato peemedebista, Mário Kertész, Neto não fala a verdade quando diz que Salvador pode "andar com as próprias pernas" referindo-se à arrecadação financeira. Aliás, de onde tirar recursos para cumprir suas promessas de campanha foi provocação recorrente a Neto durante o debate.

Enquanto o democrata afirmava, por exemplo, que sua ideia é "racionalizar despesas de Salvador, acabar com desperdício, corrupção zero, rever contratos", Kertész desdenhava com expressões, como "com que roupa?", e acenos de cabeça e sorrisos provocativos. O peemedebista afirmou que o democrata "está engabelando" a população. "Não adianta dizer que Salvador anda com as próprias pernas. Não é verdade, não é verdade!", repetia.

Mais municiado no segundo bloco, com números oficiais da prefeitura, questionado pelo jornalista de A TARDE, Biaggio Talento, que repercutiu indagação do prefeito João Henrique Carneiro (PP), de que é fácil prometer e que difícil é saber de onde tirar dinheiro para executar, ACM Neto, respondeu acusando a "gastança" da atual administração com despesas correntes.

O candidato petista, Nelson`Pelegrino, também não se salvou das críticas de Kertész ao lembrar que o deputado teve influência na secretaria de Saúde no primeiro mandato do prefeito João Henrique Carneiro (PP) cuja avaliação é muito ruim, segundo os prefeituráveis.

Pelegrino enfatizou durante todo o debate a importância do alinhamento com os governos estadual e federal. E, como todos os outros candidatos, fez críticas ao prefeito João Henrique (PP).

A participação de Bispo Marinho (PRB) foi amena, exceto quando acusou Kertesz de preconceito religioso. E coube a Da Luz as maiores surpresas, quando, por exemplo, perguntou ao candidato do PSOL, Hamilton Assis, se haveria luta armada em Salvador. Ao que Hamilton respondeu que isso só está na cabeça dele. Hamilton afirmou que as "máfias" do setor imobiliário, do lixo e do transporte, financiam as campanhas e, depois, cobram a fatura durante os mandatos.

Sugeriu, ainda, que vereadores teriam sido "comprados" para aprovar a nova Lei de Ordenamento e Uso do Solo (LOUOS), votada na Câmara Municipal no final do ano passado e, atualmente, suspensa em caráter liminar pelo Judiciário baiano.

Bastidores - O movimento no Alto da Federação, defronte à TV Aratu parecia festa de largo. Grupos com bandeiras e palavras de ordem digladiavam para ver quem gritava mais alto o nome dos candidatos. Isso tudo ao som de ritmos como arrocha e pagode, com os jingles dos prefeituráveis.

O candidato Mário Kertéesz (PMDB) foi o primeiro a chegar aos estúdios da TV Aratu, acompanhado da esposa, do vice Nestor Neto e do deputado estadual, Luciano Simões. O ex-ministro Geddel Vieira Lima chegou depois de Kertész .

O segundo a chegar foi o candidato do PSOL, Hamilton Assis, acompanhado da vice, Nise (PSTU) e dos candidatos a vereador Hilton Coelho e Marcos Mendes. Disse que estava ali "preparado para a guerra". O bispo Marcio Marinho (PRB) chegou logo depois, também acompanhado da esposa. Na sequência, o candidato Da Luz, que voltou a falar do aerotrem durante o debate.

O candidato ACM Neto (DEM) chegou acompanhado dos correligionários o ex-governador Paulo Souto, o presidente estadual do partido, José Carlos Aleluia e do líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Paulo Azi . Já Pelegrino, o último a chegar, foi acompanhado da esposa, do senador Walter Pinheiro e do ex-governador Waldir Pires.

