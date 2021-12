Debate de promoção da igualdade une adversários políticos

A questão é complexa, constatou um dos debatedores, para decepção de parte da plateia. “Sim, disso eu já sei” foi o comentário de uma estudante que traduziu o sentimento dos presentes naquele momento. Entretanto, de que outra maneira se poderia traduzir a situação de grupos que lutam há séculos pelo direito elementar da igualdade de condições? Mais importante, quais as alternativas concretas para combater a desigualdade?

Os investimentos em educação foram citados em diversos momentos nas respostas dos debatedores. Neste sentido, a paternidade do sistema de cotas foi bastante disputada.Assim como a posição dos partidos que pleiteiam o governo baiano na votação do Estatuto da Igualdade Racial.



Para os estudantes da Ruy Barbosa, as questões mais importantes estavam ligadas à opinião dos candidatos sobre a manutenção, ou não, do sistema de cotas nas universidades e melhoria do ensino público. Os jovens se mostravam preocupados em saber que medidas podem ser tomadas para evitar a evasão escolar dos menos favorecidos, ou como motivar estudantes e professores numa escola pública deficiente.



Por vezes, as respostas passaram longe da objetividade desejada pela plateia. A contestação de números apresentados como o orçamento estadual para combater a desigualdade e posicionamentos políticos dos partidos foi foco de algumas respostas.



O candidato do PSOL, Marcos Mendes, manteve a postura de ir pessoalmente aos encontros, criticou o governador, mas aliviou na hora de falar sobre a secretária da Promoção da Igualdade (Sepromi), Luiza Bairros.“O governo do PT pega lideranças importantíssimas e amordaça”, criticou, acusando Wagner de ter destinado R$ 300 mil para investimentos em três anos para a pasta.



A presença da secretária como representante do candidato à reeleição Jaques Wagner (PT) freou parte das costumeiras críticas que o governo tem recebido nos debates.Pelo menos, modificou a costumeira organização de todos os outros quatro debatedores contra o governista.“Tivemos R$ 19 milhões em orçamento, o que é pouco”, disse Luiza ao informar que os valores são diferentes dos citados por Marcos Mendes. “Com R$ 300 mil seria loucura tentar trabalhar”.



O geólogo Humberto Costa representou Paulo Souto (DEM). Foi entre ele e Luiza os momentos mais intensos do debate. “Às vezes dizem que alfabetizaram um milhão de pessoas, às vezes dizem que foram500mil.Naverdade,os dados oficiais são de 86 mil”, acusou, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad). “A pesquisa também mostra que há mais de três milhões de jovens com idade entre 18 e 25 anos desempregados”, acusou.



Luiz Bassuma(PV), que normalmente vai aos debates, enviou a professora universitária Célia Sacramento. Hoje doutora, ela lembrou do caminho que precisou trilhar para conquistar o direito de estudar. “A educação pública é precária para todos, só que nós negros somos a maioria no ensino público”, disse.



Quem representou Geddel Vieira Lima(PMDB) foi Nestor Neto, ex-presidente da Associação Baiana dos Estudantes Secundaristas (Abes).O debatedor até elogiou a secretária no início da fala, mas manteve a postura crítica do partido em relação ao governo. “Não podemos conviver com factoides políticos e propagandas”, criticou. Nestor referiuse aos debatedores do PT, PV e PSOL como uma “aliança do mal”, porque os três apresentaram ideias parecidas sobre as políticas para promover a igualdade.

>> Confira as propostas de cada um dos candidatos:

Paulo Souto (DEM):

O candidato democrata invoca para si a paternidadeda política de cotas no Estado da Bahia. “Claro que somos a favor da política de cotas, fomos nós quem introduzimos no Estado, na Universidade do Estado da Bahia (Uneb)”, afirmou o representante do candidato Paulo Souto, Humberto Costa. Segundo ele, investimentos na alfabetização e em políticas de segurança pública serão prioridades nos programas para a promoção da igualdade. “O governo Paulo Souto alfabetizou 151 mil pessoas”, destacou Costa. Segundo ele, não adianta responder às demandas sociais com “discursos bonitos” sem ações bem elaboradas. “Vivemos sob a administração de um governador que se diz amigo do presidente, mas o que vem de verbas voluntárias da União é inferior ao que vinha durante a gestão Paulo Souto”, criticou. Segundo ele, a retomada do Faz Universidade será uma prioridade.

Luiz Bassuma (PV):

A política de cotas será prioridade para a gestão de Luiz Bassuma no Estado. “Precisamos de entendimentos para a inserção dos jovens nos sistemas de ensino públicos”, acredita Célia Sacramento, representante do candidato. Segundo ela, as cotas precisam ter a finalidade específica de promover a igualdade. “Somos a geração que fez a coisa acontecer, mas ainda é muito pouco”, ponderou. Para a professora, há grandes desafios por superar em relação à questão cultural. “Meus filhos já fazem uma coisa que eu nunca sonhei na idade deles, que é discutir a religiosidade negra”, comenta. Ela considera impossível falar depromoção da igualdade sem levar em conta a questão racial. “Precisamos saber como se enxerga o povo que está sendo posto às margens”, diz. Destaca a questão racial como primeiro ponto, seguida pela necessidade de universalizar a oferta de educação de qualidade.

Jaques Wagner (PT):

A secretária da Promoção da Igualdade (Sepromi), Luiza Bairros, destacou três pontos que são trabalhados pelo governo em relação ao tema: relações sociais são estruturadas pelo racismo; um governo democrático precisa tomar o tema como pressuposto importante; finalizando com a ideia de que a pobreza e a desigualdade afetam mais os negros e as mulheres. O trabalho de comunicação em ações como o Novembro Negro e o Março Mulher são destacados por ela como importantes para dar ciência à sociedade da situação. A proposta para o próximo mandato é de investir em ações de qualificação profissional. “Trabalhamos a inclusão com as 40 mil vagas no ensino profissionalizante”, diz. Além disso, há programas para a área da saúde, como o Comitê da Anemia Falciforme. “Recebemos como herança de governos anteriores a desqualificação do servidor e sucateamento do Estado.



Geddel Vieira Lima (PMDB):



Criar mecanismos para promover a ascensão social dos negros à classe média na Bahia foi a principal medida destacada pelo representante do PMDB no debate. “Queremos incluir 15% da população”, afirmou Nestor Neto. Segundo ele, a adoção das cotas é uma política que precisa ser adotada em caráter emergencial, apenas. “O Estado precisa criar condições para que o cidadão ascenda socialmente”, afirmou, destacando que a desigualdade é um problema que atinge negros, mulheres e outros grupos sociais. “Queremos apresentar propostas que possam sair do papel, não vamos conviver com factoides políticos e propagandas”, criticou. Neto destacou a necessidade de qualificar os estudantes por meio de cursos técnicos e com o “reequipamento” das escolas públicas, que estariam sendo sucateadas no atual governo. “Geddel vai trabalhar com esta intenção”, disse.

Marcos Mendes (Psol):

Para o candidato do PSOL, o primeiro problema a ser enfrentado na promoção da igualdade está na ampliação do orçamento destinado às ações da pasta. “Este tema é tão importante que não deveria juntar no mesmo dia a discussão sobre negros e mulheres”, destacou o candidato ressaltando que precisaria de mais tempo. Marcos Mendes destacou o caráter “racista e machista” da sociedade atual. A ideia de uma “democracia racial” é substituída por ele pela de um “quadro de dominação da elite branca”. Segundo ele, não se deve utilizar as cotas indefinidamente, mas ele lembra que as ações afirmativas são importantes no momento atual. “Os sistemas afirmativos sempre existiram para as elites brancas”, acusou o candidato. Ele criticou a retirada de pontos importantes do Estatuto da Igualdade Racial, principalmente na área da saúde pública.

