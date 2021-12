De saída do Podemos, Carlos Muniz deve se filiar ao PTB

O vereador Carlos Muniz vai oficializar a sua mudança de partido e integrará o grupo aliado ao pré-candidato Bruno Reis (DEM). O legislador foi eleito pelo Podemos e deve se filiar ao PTB, sacramentando a sua saída da base de Rui Costa e ingresso na ala ligada ao prefeito ACM Neto (DEM).

Nesta terça-feira, 18, o vereador teve uma reunião com o presidente estadual do PTB, Benito Gama, e com o coordenador da pré-campanha de Bruno Reis, Geraldo Júnior (SD). O chefe do Legislativo soteropolitano informou que Muniz poderá assumir a presidência municipal do partido.

"Carlos Muniz deve assumir a presidência municipal do PTB e, sendo assim, será candidato à reeleição a vereador pelo partido", afirmou Geraldo Júnior.

Coordenando a campanha de pré-candidatura de Bruno Reis, mesmo com as festas carnavalescas, Geraldo Júnior já vem fazendo articulações em função de encaminhar o secretário ao Palácio Thomé de Souza.

"Vamos trabalhar. Pois é necessário aproveitar a brecha da janela eleitoral", disse o articulador.

