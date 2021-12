Dayane Pimentel: "Tenho total condição de alcançar o segundo turno"

A deputada federal Professora Dayane Pimentel (PSL), candidata a prefeita de Feira de Santana, disse ter condições de alcançar o segundo turno e mencionou outras sondagens, ao rebater pesquisa A TARDE/Potencial Pesquisa, publicada nesta quinta-feira, 15, que aponta a parlamentar com 2% das intenções de voto.

"Temos várias pesquisas internas que contrapõem essa pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Jornal A Tarde. Além disso, pesquisas que já foram publicadas por institutos renomados, inclusive, que trouxeram, nas últimas eleições, resultados mais fidedignos, dizem o contrário desta pesquisa divulgada hoje", afirmou a deputada, por meio de nota.

A parlamentar citou dois levantamentos do Instituto Paraná Pesquisas, divulgados em agosto do ano passado e setembro deste ano, nas quais apareceu com 10,3% e 7,5%, respectivamente.

"Tenho certeza de que tenho total condição de alcançar o segundo turno, pois acredito no bom-senso dos feirenses", disse Dayane.

