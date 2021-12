Datena revela que negou convite do MDB

O jornalista José Luiz Datena afirmou que recebeu convite do MDB para concorrer às eleições municipais de 2020 para a prefeitura de São Paulo. Porém, segundo o apresentador revelou no programa de TV Brasil Urgente, ele não aceitou a proposta.

"Eu não quis. Convidado eu fui, mas eu não quis. Eu preferi ficar na minha. As manchetes [mais cedo] colocaram 'Datena desiste da prefeitura'. Não é que eu desisti da prefeitura, eu nem entrei. Nem fui candidato, só dá pra desistir e uma coisa que você começou", disse o apresentador.

Datena afirmou que desistiu duas vezes da política. Em 2018 para senador, e agora, com as eleições de 2020 pelo MDB, no qual, o apresentador iria concorrer ao pleito da cadeira do Executivo na cidade de São Paulo. O jornalista ainda pontuou que se sente bem trabalhando na Band.

Pela legislação eleitoral, os candidatos que trabalhavam em programas nos meios de comunicação como Rádio e TV, teriam até o dia 29 de junho para deixar o cargo, e concorrer às eleições. Com isso, o apresentador descartou a possibilidade.

