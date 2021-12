Datafolha: Wagner abre 30 pontos de vantagem sobre Souto

>> Ibope: Wagner mantém liderança com 49% das intenções de voto

O governador Jaques Wagner (PT) está 30 pontos à frente do candidato Paulo Paulo Souto (DEM), seu principal adversário na disputa pela reeleição ao governo estadual. Segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 11, Wagner estaria reeleito no primeiro turno caso as eleições fossem neste sábado, 11.

Pelo levantamento realizado nos dias 8 e 9, Wagner oscilou de 47% para 48% das intenções de voto. Souto caiu de 23% para 18%. O democrata teve maior queda entre os eleitores que têm de 45 a 59 anos, faixa na qual passou de 34% para 20%.

O ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) aparece em terceiro lugar, após subir três pontos e chegar a 14%. Votos em branco e nulos somaram 5%, e 13% dos entrevistados ainda não decidiram em quem votar. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Wagner também tem vantagem na declaração de voto espontânea (quando os nomes dos candidatos não são apresentados) com 31% das citações, contra 8% de Souto, e 7% de Geddel.

O democrata continua sendo o mais rejeitado, com 32%. Geddel tem rejeição de 21% e Wagner, de 15%. Foram ouvidos 1.104 eleitores em 43 municípios baianos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 28.826/2010.

