Datafolha vê crescimento de Dilma no Nordeste; Ibope, queda

Os institutos Datafolha e Ibope, que divulgaram pesquisas de intenção de votos para a corrida presidencial nesta quarta-feira, 15, divergiram em relação à votação dos presidenciáveis por região. Enquanto o Datafolha aponta o crescimento da presidente Dilma Rousseff (PT) no Nordeste, o Ibope registrou uma queda na mesma região, de acordo com comparativo feito pelo Portal A TARDE.



Essa divergência chama atenção, já que dirigentes da campanha da petista disseram que tentariam ampliar a vantagem de Dilma no Nordeste, onde ela foi mais votada no primeiro turno.



A região também ganhou destaque após o pleito em 5 de outubro, quando houve uma onda de ataques contra nordestinos nas redes sociais. Na ocasião, eleitores de outras regiões criticaram os nordestinos por votarem em Dilma.

Após a situação ganhar repercussão na mídia, a presidente Dilma chegou a acusar os tucanos de terem preconceito com o Nordeste. Em passagem por Salvador, ela, inclusive, chegou a dizer que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) classificou os nordestinos de "ignorantes". A situação também gerou uma discussão entre FHC e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Apesar do Ibope indicar redução nas intenções de voto da petista (de 65% para 61%), Dilma ainda venceria no Nordeste, já que Aécio aparece com 39% (antes estava com 35%). Para o Ibope, essa é a única região que a presidente estaria na frente de Aécio Neves.

Já o Datafolha avalia que Dilma tem vantagem no Nordeste e Norte, sendo que o Ibope contabiliza os votos do Norte junto com do Centro-Oeste, ao contrário do Datafolha, que separa as duas regiões. Para os dois institutos, Aécio venceria no Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

Crescimento

O Ibope e Datafolha concordam que houve um avanço da presidente no Sudeste, apesar dela ainda aparecer atrás do tucano nas intenções de votos. Mas voltam a divergir em relação à votação no Sul. O Ibope aponta que Dilma conquistou mais eleitores nesta região, em comparação com a última pesquisa realizada entre 8 e 9 de outubro. Já o Datafolha avalia que a petista perdeu votos.

Para o Ibope, Aécio avançou apenas no Norte/ Centro-Oeste, enquanto o Datafolha aponta crescimento do tucano no Centro-Oeste e Sul.

