Datafolha: Vantagem de Wagner diminui 11 pontos

A diferença do governador candidato à reeleição Jaques Wagner (PT) em relação aos seus adversários caiu 11 pontos em uma semana, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 23. O percentual de intenções de voto de todos os adversários de Wagner soma agora 36%. Na semana passada, a soma era de 23%. Mesmo com a queda, se as eleições fossem hoje, o petista ainda venceria no primeiro turno com 58% dos votos válidos.

Na medição das intenções de voto, Wagner passou de 53% para 48%, caindo 5% nesta última pesquisa em relação a anterior. Paulo Souto (DEM), segundo colocado, subiu 16% para 21%.

Em terceiro lugar, Geddel Vieira Lima (PMDB) oscilou de 11% para 12% e Luiz Bassuma (PV) variou de 1% para 2%. Marcos Mendes (PSOL) aparece com 1%. Sandro Santa Barbara (PCB) e Professor Carlos (PSTU) não atingiram 1%. Os brancos e nulos somaram 5% e os indecisos, 11%.

O Datafolha entrevistou 1.100 eleitores em 43 cidades da Bahia entre 21 e 22/9. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número 31.421/2010.

Veja a info "Propostas dos candidatos para Bahia":

