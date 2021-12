Datafolha registra pesquisa presidencial para divulgação na quinta-feira

O instituto Datafolha registrou pesquisa presidencial com previsão para ser divulgada na quinta-feira, 18. A amostra prevista é de 9.128 entrevistas. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo BR-07528/2018.

Este é a segunda pesquisa do Datafolha neste segundo turno. Na anterior, Jair Bolsonaro (PSL) apareceu com 58% dos votos válidos, dezesseis pontos à frente de Fernando Haddad (PT).

Neste questionário, o Datafolha vai medir ainda a opinião dos entrevistados sobre a chance de haver uma ditadura no País, bem como as impressões sobre o regime militar entre 1964 e 1985.

