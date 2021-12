Datafolha mostra empate técnico entre Dilma e Aécio

>>Ibope confirma embalo de Aécio e mostra tucano numericamente à frente de Dilma

O embalo do candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, registrado no final da semana se manteve no início da campanha do segundo turno e pela primeira vez ele aparece com vantagem numérica sobre a presidente Dilma Rousseff (PT), ainda que os dois estejam em empate técnico, mostrou pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira, 9.

Aécio tem 46% das intenções de voto, contra 44% de Dilma. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Pela sondagem, 4% planejam votar em branco ou anular o voto, enquanto 6% estão indecidos. No primeito turno, Dilma teve 41,6% dos votos válidos e Aécio somou 33,6%.

A última pesquisa Datafolha antes da votação de domingo passado mostrava em simulação de segundo turno a presidente com 48% das intenções de voto contra 42% do tucano. O Datafolha ouviu 2.879 pessoas entre quarta e quinta-feira, em 178 municípios.

adblock ativo