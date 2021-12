Datafolha: Joaquim Barbosa é o 2º principal cabo eleitoral

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, que vai se aposentar ainda em junho, é o segundo principal cabo eleitoral do País, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 6. O levantamento mostra que 26% dos eleitores votariam em um candidato apontado por Barbosa. Esse percentual só é inferior a influência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que 36% dos ouvidos afirmaram que "com certeza" votariam em um nome indicado pelo petista.

A pesquisa ainda aponta que 26% dos eleitores "talvez" seguissem a orientação do presidente do STF; 36% não votariam em um presidenciável indicado por ele e 11% não sabem.

Barbosa foi indicado para o cargo de ministro do STF pelo então presidente Lula em 2003, mas ele também ficou conhecido com um dos principais algozes dos mensaleiros.

O senador Aécio Neves (PSDB) e o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos (PSDB) tentaram uma aproximação com o ministro, mas Barbosa já anunciou que estará fora do Brasil durante a campanha eleitoral.

