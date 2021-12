Datafolha: Jaques Wagner mantém liderança na BA

O governador candidato a reeleição na Bahia, Jaques Wagner, mantém-se a frente nas intenções de voto, conforme pesquisa Datafolha para os estados, divulgada nesta quinta, 30.



Se a eleição fosse hoje, o candidato do PT seria reeleito no primeiro turno, com 57% dos votos válidos.



O principal adversário de Wagner, Paulo Souto (DEM) soma 21% na preferência do eleitorado, enquanto Geddel Vieira Lima (PMDB) tem 17%.



Em pesquisa anterior, Wagner somava 58% (queda de um ponto percentual), Souto estava com 25% (queda de três pontos), e Geddel, 14% (crescimento de três pontos).



Confira as principais propostas dos candidatos ao governo:

Ao todo, foram ouvidas 1.198 pessoas, em 49 municípios do Estado. A margem de erro máxima é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e a pesquisa está registrada no TSE com o número: 33.137/2010. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

adblock ativo