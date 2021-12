Datafolha indica queda entre candidatos à presidência

Os três principais candidatos à presidência do Brasil caíram na pesquisa de intenção de votos divulgada nesta sexta-feira, 6, pelo instituto Datafolha. Em relação ao último levantamento divulgado pelo entidade, a presidente Dilma Rousseff (PT) oscilou de 37% para 34%, Aécio Neves (PSDB) de 20% para 19% e Eduardo Campos (PSB) de 11% para 7%.

O pré-candidato tucano foi o único que se manteve dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A queda da petista e do candidato do PSC é de 3% e 4%, respectivamente.

Enquanto isso, a pesquisa demonstra o crescimento dos indecisos. Esse segmento passou de 8%, em maio, para 13% em junho. Os eleitores que pretendem votar nulo ou em branco somam 17%. Portanto, um terço dos ouvidos pela Datafolha não possui candidato definido. Esse é pior resultado de eleitores sem candidatos desde 1989, avaliando o mesmo período nas eleições anteriores.

De acordo com o levantamento, a opinião do eleitor é um reflexo do aumento do pessimismo da população com relação à economia do País e deterioração das expectativas com inflação, emprego e poder de compra.



Região

A avaliação regional de intenção de votos mostra que Dilma ganha terreno no Nordeste, como aconteceu na eleição de 2010. A petista tem 48% das intenções de votos contra 11% de Eduardo Campos e 10% de Aécio Neves.

No Sudeste, Dilma e Aécio, que foi governador de Minas Gerais, apresentam empate técnico. A petista aparece com 26% e o tucano com 25%. Já Campos ficou com 4%.

Rejeição

Enquanto o percentual de intenção de votos em Dilma caiu 3%, a taxa de rejeição permaneceu a mesma (35%). Já Eduardo Campos e Aécio Neves podem comemorar a queda do número de eleitores que disseram que não votariam de jeito nenhum no 1º turno neles. Os dois estão empatados com 29% de taxa de rejeição, sendo que Eduarco Campos em maio tinha 33% e Aécio Neves, 31%.

Segundo turno

O Datafolha simulou dois cenários de segundo turno e, nos dois, Dilma venceria. Contra Aécio Neves, ela teve 46% das intenções de votos contra 38% do candidato do PSDB. Na disputa com Campos, Dilma ficou com o percentual de 47% contra 32% para o adversário.

O levantamento foi realizado entre terça, 3, e quinta, 5, em 207 municípios. Foram ouvidas 4.337 pessoas.



