Datafolha: em votos válidos, Dilma tem 53% e Aécio, 47%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 23, mostra que a candidata do PT, Dilma Rousseff, lidera a corrida ao Palácio do Planalto com 53% das intenções de voto, contra 47% do candidato do PSDB Aécio Neves, considerando-se os votos válidos. No levantamento anterior do instituto, divulgado no dia 22, Dilma tinha 52%, e Aécio, 48% dos votos válidos.

Levando em conta os votos totais, Dilma tem 48% e Aécio, 42%. Os votos em branco e nulos somam 5%, o mesmo porcentual dos indecisos. No primeiro turno das eleições, Dilma teve 41,59% dos votos válidos e Aécio, 33,55%.

Rejeição

A pesquisa avaliou também a taxa de rejeição dos dois candidatos: 41% dos eleitores disseram que não votariam de jeito nenhum em Aécio Neves e 37% em Dilma Rousseff. Na pesquisa divulgada em 9 de outubro, as taxas eram respectivamente de 34% e 43%.

Avaliação

Sobre a aprovação do governo Dilma, o porcentual de eleitores que o consideram bom ou ótimo passou de 39% para 37%. O instituto não divulgou até este momento os porcentuais de avaliação 'regular' e 'ruim ou péssima'.

A pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, fez 9.910 entrevistas em 399 municípios nos dia 22 e 23 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01162/2014.

