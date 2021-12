Datafolha: Dilma vai a 37% e Marina cai para 30% no 1ª turno

A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, abriu vantagem sobre a ex-ministra Marina Silva (PSB) no primeiro turno da eleição presidencial de outubro, com 37 por cento das intenções de voto ante 30 por cento da principal adversária, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira.

Dilma passou de 36 por cento na pesquisa anterior, realizada em 8 e 9 de setembro, para os atuais 37 por cento, enquanto Marina caiu de 33 para 30 por cento. O candidato do PSDB, Aécio Neves, foi de 15 para 17 por cento das intenções de voto, recuperando um pouco de terreno.

Em uma simulação de segundo turno entre Dilma e Marina, a vantagem da candidata do PSB caiu de 4 pontos no levantamento passado para 2 pontos atualmente. Marina apareceu com 46 por cento das intenções de voto (tinha 47 por cento) e Dilma está com 44 por cento (tinha 43 por cento).

As duas candidatas estão empatadas tecnicamente no segundo turno, uma vez que a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos.

Num eventual segundo turno entre Dilma e Aécio, a presidente venceria por 49 a 39 por cento, de acordo com a pesquisa. No levantamento anterior, Dilma tinha vantagem de 49 a 38 por cento sobre o tucano.

A vantagem maior de Dilma sobre Marina pode indicar que a presidente não foi afetada pelas denúncias de ex-diretor da Petrobras que, segundo vazamentos de depoimentos publicados na mídia, apontam para um suposto esquema de propinas a políticos e partidos da base governista.

Marina, por outro lado, pode estar sofrendo com os ataques que tem recebido tanto de Dilma como de Aécio.

Enquanto Dilma ataca Marina sobre a exploração do pré-sal e sobre a formalização da independência do Banco Central, com propagandas que a candidata do PSB classifica como falsas, Aécio tem apontado para o que chama de inconsistências da ex-senadora e procurado colar nela a imagem de uma espécie de segunda candidatura do PT.

De acordo com o levantamento, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo, Marina caiu nas intenções de voto no primeiro turno em quatro das cinco regiões do país, à exceção da região Nordeste, onde foi de 31 para 32 por cento.

No Sudeste, única região onde a candidata do PSB aparece em primeiro lugar, a vantagem dela sobre Dilma caiu de 8 para 4 pontos, passando de 36 a 28 por cento para 32 a 28 por cento. Dilma lidera nas outras regiões.

Outro dado preocupante para Marina é o aumento da rejeição à candidata, que passou de 18 para 22 por cento. Dilma tem a maior rejeição, 33 por cento, enquanto a rejeição a Aécio é de 21 por cento, de acordo com o Datafolha.

A pesquisa mostrou também que a avaliação ótima/boa do governo Dilma passou de 36 para 37 por cento, enquanto as avaliações regular e ruim/péssimo permaneceram estáveis em 38 e 24 por cento, respectivamente.

O Datafolha entrevistou 5.340 pessoas nos dias 17 e 18 de setembro, em 265 municípios.

