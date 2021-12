Datafolha: Dilma tem 40%, Marina (24%) e Aécio (21%)

A presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT) se manteve com 40% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 2. Marina Silva (PSB) oscilou de 25% na última pesquisa, divulgada na terça-feira (30), para 24%, e Aécio Neves (PSDB) saiu de 20% para 21%.

Pastor Everaldo (PSC), Luciana Genro (PSOL) e Eduardo Jorge (PV) têm 1% cada. Zé Maria (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Eymael (PSDC), Levy Fidelix (PRTB), Mauro Iasi (PCB) não pontuaram. Os votos brancos ou nulos somam 5%, mesmo porcentual dos que 'não sabem'. Considerando apenas os votos válidos (excluindo brancos, nulos e indecisos), Dilma aparece com 45%, Marina tem 27% e Aécio, 24%. Para vencer a disputa no primeiro turno, um candidato precisa de 50% mais um dos votos válidos.

Segundo turno

A pesquisa Datafolha também mostrou que Dilma venceria os dois adversários principais em uma eventual disputa no segundo turno. Dilma tem 48% das intenções de voto contra 41% tanto de Marina como de Aécio. Na pesquisa anterior, Dilma tinha 49% contra 41% de Marina. No confronto com Aécio, Dilma tinha 50% e o tucano, 41%.

A pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, ouviu 12.022 eleitores em 433 municípios nos dias 1º e 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-00933/2014.

