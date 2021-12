Datafolha: Dilma mantém vantagem sobre Serra

Pesquisa Datafolha realizada nos dias 2 e 3 de setembro em todo o país mostra estabilidade no quadro eleitoral. A candidata do PT à sucessão eleitoral, Dilma Rousseff, oscilou de 49% para 50% das intenções de voto. Seu principal adversário, José Serra do PSDB, passou de 29% para 28%. Já a candidata Marina Silva do PV está com 10% das intenções de voto, contra 9% da pesquisa anterior.

De acordo com a pesquisa, candidatos de partidos pequenos não chegam a 1%. Os que pretendem votar em branco, nulo ou nenhum são 4%. E 7% estão indecisos.



A pesquisa foi realizada com 4.314 eleitores em 203 municípios e tem margem de erro de dois pontos porcentuais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 27.903/2010

