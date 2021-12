Datafolha: Dilma lidera disputa com 50% das intenções de voto

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 10, revelou que Dilma Rousseff (PT) lidera a disputa para a Presidência da República com 50% das intenções de voto. José Serra (PSDB), oscilou de 28% da pesquisa anterior para 27% e Marina Silva (PV) subiu de 10% para 11%. Os outros candidatos não pontuaram, os votos brancos e nulos somaram 4% e os indecisos 6%. Considerando apenas os votos válidos, Dilma venceria no primeiro turno com 56%.

Em eventual segundo turno entre Dilma e Serra, a petista também venceria com 56%, contra 35% do tucano (que caiu 1% em relação à sondagem anterior). Neste cenário, os brancos e nulos somaram 5% e os indecisos 4%.

O Datafolha entrevistou 11.660 pessoas em 414 municípios entre 8 e 9 de setembro. A pesquisa possui dois pontos percentuais para mais ou para menos.

