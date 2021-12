Datafolha: Dilma cresce e Aécio cai em quatro regiões

O detalhamento da pesquisa Datafolha, divulgado nesta terça-feira, 21, mostra que a presidente Dilma Rousseff (PT) cresceu nas intenções de votos em quatro das cinco regiões, em comparação com o levantamento feito pelo mesmo instituto entre 14 e 15 de outubro. Consequentemente, Aécio Neves (PSDB) caiu nessas mesmas regiões. Apenas no Sul, os dois candidatos mantiveram o mesmo percentual de votos: 61% para Aécio e 39% para Dilma.

A região onde teve maior oscilação nos votos foi no Centro-Oeste. A petista passou de 37% para 44% e o tucano caiu de 63% para 56%. Os percentuais tiveram variação de 7 pontos entre uma pesquisa e outra.

Apesar de ter melhorado seu desempenho, a petista está atrás do tucano no Sul, Sudeste e Centro-oeste (56% para Aécio e 44% para Dilma, nas duas regiões). A presidente ganha de Aécio no Nordeste (70% contra 30%) e Norte (58% contra 42%).

Reunindo as intenções de votos de todo País, Dilma aparece com 52% e Aécio com 48%, empatados técnicamente, já que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos.

Pobres x ricos

A maioria dos eleitores ouvidos na pesquisa (57%) acredita que Dilma, que é mais votada (62% contra 38%) entre quem recebe até dois salários mínimos, é quem mais defenderá os pobres, de acordo com o Datafolha. O mesmo instituto aponta que 56% dos eleitores acham que Aécio é a melhor opção para os mais ricos.

Ao mesmo tempo, a pesquisa mostra que o tucano é a preferência dos eleitores com dois salários mínimos até cinco (52% contra 48% de Dilma), com de cinco a dez salários (63% contra 37%) e com mais de 10 salários (69% e 31%).

O Datafolha também questionou quem estaria mais preparado para combater a violência, cuidar da saúde, da educação e para manter a estabilidade econômica. A maioria (41%) dos eleitores acha que Aécio seria a melhor opção para combater a violência, enquanto 36% apostam em Dilma para exercer essa função.

Dilma é a mais citada em relação às áreas de educação e economia: 44% dos eleitores acreditam que ela está mais preparada nesses setores. O tucano foi lembrado por 40% dos eleitores.

Há um empate técnico sobre os cuidados com saúde: 41% acham que Aécio está mais preparado nessa área, enquanto 40% apostam em Dilma, dentro da margem de erro de 2% para mais ou menos.

