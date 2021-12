Datafolha: Dilma abre 20 pontos e já vence Serra em SP

Agência Estado

A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, segue ganhando espaço e aparece com 49% das intenções de voto, 20 pontos porcentuais a mais que seu principal adversário, o candidato tucano ao Palácio do Planalto, José Serra, que está com 29%. Os dados são da nova pesquisa Datafolha, realizada nos dias 23 e 24 e publicada na edição de hoje do jornal Folha de S.Paulo. No levantamento anterior, do dia 20, Dilma tinha 47% e Serra 30%. A candidata do PV, Marina Silva, manteve-se com 9% das intenções de voto.



A novidade da pesquisa é que a petista agora bate Serra em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Paraná - Estados que, até o momento, eram redutos do tucano. Em São Paulo, Dilma registra 41% das intenções de voto, ante 34% na pesquisa realizada pelo Datafolha nos dias 9 a 12 de agosto. Já Serra, que aparecia com 41%, agora registra 36%. No Rio Grande do Sul, a petista saiu 35% para 43%, enquanto Serra foi de 43% para 39%. No Paraná, Dilma tinha 34% e agora registra 43%, ao passo que o tucano caiu de 41% para 34%.



Em eventual segundo turno, a petista também ampliou sua vantagem em relação a Serra. Dilma passou de 53% na semana passada para 55%. O tucano, por outro lado, caiu de 39% para 36%. Na pesquisa espontânea - em que os eleitores não têm acesso prévio ao nome dos candidatos - Dilma passou de 31% no dia 20 para 35% agora, enquanto Serra foi de 17% para 18%.



A mais recente pesquisa Datafolha, contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela Rede Globo, foi realizada com 10.948 eleitores em 385 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 25.473/2010.

