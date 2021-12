Datafolha aponta vitória de Wagner no primeiro turno

A última pesquisa divulgada neste sábado pelo Instituto Datafolha mostra que o governador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição, mantém a vantagem sobre os adversários e pode ser reeleito já neste domingo, no primeiro turno. Na pesquisa, Wagner somou 58% das intenções de voto, subindo um ponto em relação a estudo anterior divulgado pelo instituto.

O segundo colocado na briga pela sucessão na Bahia, Paulo Souto (DEM), contabilizou 21% das intenções de voto, subindo também um ponto em relação à última pesquisa. Geddel Vieira Lima, do PMDB, caiu um ponto e fechou desta vez com 16%. Enquanto Luis Bassuma (PV), marcou 3%. Marcos Mendes (PSOL) e Professor Carlos Nascimento (PSTU) ficaram com 1% cada. Já Sandro Santa Bárbara (PCb) não alcançou a margem de 1%.

Ainda segundo a pesquisa Datafolha, os votos nulos somaram 4%, enquanto 7% dos 1.715 entrevistados disseram não saber em quem vão votar. As entrevistas foram feitas em 49 municípios da Bahia, no começo desta semana.

A pesquisa está registrada no TRE-BA sob o número 44.113/2010 e no TSE sob o número 33.482/2010.

