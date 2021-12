Datafolha aponta empate entre Dilma e Marina no 2º turno

A presidente Dilma Rousseff (PT), candidata à reeleição, e a candidata Marina Silva (PSB) aparecem tecnicamente empatadas num cenário de segundo turno, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quarta-feira, 10, pela Rede Globo. Enquanto Marina tem 47%, Dilma obteve 43% das intenções de voto. Na pesquisa anterior do Datafolha, na semana passada, Marina tinha 48% ante 41% de Dilma. A diferença havia chegado a 10 pontos porcentuais no final de agosto.

Num eventual segundo turno entre Dilma e o candidato Aécio Neves (PSDB), a atual presidente ganharia por 49% a 38%, mesmas porcentagens do último levantamento. O Datafolha fez ainda uma simulação entre Marina e Aécio. A candidata do PSB ficou com 54% ante 30% do candidato tucano. Na semana anterior, Marina tinha 56% e Aécio, 28%.



No primeiro turno, Dilma aparece com 36%, Marina com 33% e Aécio com 15%. Antes Dilma estava com 35%, Marina com 34% e Aécio com 14%.

A pesquisa, contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, ouviu 10.568 eleitores em 373 municípios nos dias 8 e 9 de setembro. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Ou seja, se forem realizados 100 levantamentos, em 95 deles os resultados estariam dentro da margem de erro de dois pontos prevista. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00584/2014.

