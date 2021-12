Datafolha: Aécio e Dilma continuam em empate técnico

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira pela Folha de S. Paulo mostra que Aécio Neves (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) continuam em empate técnico pelo mesmo placar da pesquisa anterior, feita entre 8 e 9 de outubro: 51% dos votos válidos para o tucano e 49% da petista. Considerando todas as intenções de voto, Aécio oscilou de 46% para 45%, e Dilma, de 44% para 43%. Brancos e nulos oscilaram de 4% para 6% e indecisos se mantiveram em 6%.

O levantamento também avaliou o potencial de voto dos dois candidatos. No caso de Aécio, 42% dos entrevistados disseram que votariam nele com certeza; 18%, que talvez votassem; 38%, que não votariam nele de jeito nenhum; 2% não sabem ou não responderam. Para Dilma, o porcentual dos que com certeza votariam na candidata é o mesmo, 42%; 15% disseram que talvez votassem na atual presidente; 42%, que não votariam nela de jeito nenhum; e 1% não soube ou não respondeu.

O Datafolha, encomendado pela TV Globo e pela Folha de S. Paulo, entrevistou 9.081 eleitores entre ontem e hoje em 366 municípios do País. A margem de erro máxima é de 2 pontos porcentuais e o nível de confiança, de 95%. Isso significa que, se fossem realizados 100 levantamentos, em 95 deles os resultados estariam dentro da margem de erro prevista. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01098/2014.

