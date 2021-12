Datafolha: 56% dos brasileiros são contrários ao voto obrigatório

Pouco mais da metade dos brasileiros é contra o voto obrigatório atualmente em vigor no país. A conclusão é de uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada no site do jornal “Folha de S.Paulo” na noite deste sábado, 26. O número de 56% foi menor do que o registrado no último levantamento da publicação, feito em 2015, que teve índice de 66%.

Segundo a pesquisa, 56% dos entrevistados se disseram contrários à obrigação de ir às urnas, enquanto 41% são a favor. O número de pessoas indiferentes ou que não souberam responder foi o mesmo: 1%.

O levantamento ouviu 2.016 brasileiros adultos, com telefone celular, em todas as regiões brasileiras, nos dias 8 e 10 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em 2015, 66% dos entrevistados eram contrários. Em 2014, 54% em outubro; 56% em agosto; 59% em julho; e 61% em julho também eram contrários. Em 2010, o resultado foi equilibrado: 48% contrários e 48% favoráveis.

Segundo a pesquisa, os mais jovens veem com mais importância a necessidade do voto obrigatório. Cerca de 59% deles foram favoráveis ao voto obrigatório. Entre os estudantes, o número de favoráveis foi de 63%. Com relação aos que ganham menos, 46% são favoráveis ao voto obrigatório.

Em contrapartida, os empresários registraram o maior índice de discordância do voto obrigatório, com 69% sendo contrários. Ao dividir por sexo, tem-se que 64% dos homens e 50%, das mulheres são contrários ao voto obrigatório.

adblock ativo