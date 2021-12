Daniel Almeida distensiona: Rui é fundamental nas eleições

O dirigente estadual do PCdoB, Daniel Almeida, tentou distensionar o clima com o governador Rui Costa (PT) na manhã desta quinta, 28, ao dizer o partido respeita a sua opinião sobre articulação para formação da chapa que disputará as eleições em Salvador. Ele disse que as opiniões do governador podem estar certas ou equivocadas, mas que Rui é peça fundamental nessas eleições. Ele disse que o nome do vice deve ser conhecido até o domingo, quando o PCdoB realiza a sua convenção, embora o prazo para registro no TRE seja até dia 15 de agosto.



As declarações de Daniel Almeida referem-se às duras críticas tecidas ontem por Rui à sua base aliada ao afirmar que deviam jogar como a Alemanha na Copa do Mundo e dando a entender que não ouviram a sua opinião na articulação para a chapa das oposições em Salvador. Supostamente a preferência de Rui Costa seria por Olivia Santana que foi descartada em favor da também comunista Alice Portugal. Uma das reclamações da base de Rui é a de que o governador teria se afastado do processo da escolha do vice em razão desse fato.



Almeida, que falou com A TARDE pouco antes de compor a mesa ao lado do próprio governador e da pré-candidata Alice Portugal esta manhã, na União dos Municípios da Bahia (UPB), preferiu não tensionar.



"O governador é um grande líder político, tem papel grande no projeto, está no nosso palanque e tem direito de manifestar a opinião dele. Pode estar certo na opinião, pode ser também que se equivocou na opinião, nós respeitamos essa opinião e queremos discutir com ele. Estamos discutindo a constução da campanha e no fortalecimento do projeto liderado por Alice. Faz parte do processo democrárico cada um demonstar sua opinião", disse Almeida.



O comunista disse, ainda, que é "interpretação de alguns" a suposta preferência de Rui por Olivia. "Acho que aí é interpretação de alguns. Ele ao contrário, vem demonstrando disposição de contribuir nesse processo. Ele é peça fundamental na disputa eleitoral, principalmente em Salvador, que a disputa se dá com muita nitidez em campos que são opostos na política baiana e que seguramente farão parte dos próximios embates. O governador sabe disso e terá participação nesse processo", disse Almeida.

adblock ativo