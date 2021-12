Daciolo tem mais votos que Marina

Entre os menos cotados, conforme indicavam as pesquisas prévias, na corrida à Presidência, o candidato do Patriotas, Cabo Daciolo, está a frente de Marina Silva, que tenta pela terceira vez o cargo presidenciável, dessa vez, pelo partido Rede, partido fundado por ela e homologado recentemente.

Daciolo aparece com 1,18% (1.147.851 votos), enquanto Marina aparece com 1% (943.345), não chegando nem a casa de um milhão de votos. No Acre, estado onde a candidata nasceu, ela aparece a frente do Cabo. Nos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, Daciolo aparece na frente em 16, incluindo a Bahia.

Em 2014, Marina terminou a corrida presidencial na terceira posição – atrás de Dilma Rouseff e Aécio Neves –, após substituir o ex-governador do Pernambuco, Eduardo Campo, que morreu vítima de acidente aéreo, faltando poucos dias para a eleição. Naquela votação, Marina recebeu mais de 22 milhões de votos.

