Da Luz quer acabar com multas de trânsito

Concorrendo pela terceira vez à Prefeitura de Salvador, o candidato Rogério Tadeu da Luz (PRTB) chega à disputa eleitoral deste ano com duas bandeiras principais: cancelar todas as multas de trânsito aplicadas pela Transalvador e transformar todas as escolas municipais em colégios militares.

A candidatura dele foi confirmada nesta quarta-feira, 3, durante convenção na sede do partido, no Centro Empresarial Iguatemi. Com uma chapa "puro sangue", pois o vice de Da Luz será seu correligionário Antônio Gomes Andrade Neto, o PRTB deve lançar cerca de 40 candidatos a vereador, com a perspectiva de eleger dois deles.

"Meu vice é Neto", disse Da Luz, em tom de brincadeira, fazendo analogia com o prefeito ACM Neto (DEM), que vai concorrer à reeleição. "Se ele (ACM Neto) fosse meu vice, Salvador iria para a frente", complementou.

Ele contou que chegou a negociação com outros partidos, mas as conversas não avançaram porque sua candidatura "não tem estrutura". "A pessoa que abraça nossa candidatura é pela minha causa, não por estrutura", afirmou ele, justificando o fato de só ter anunciado o vice na convenção.

A proposta de retirar todas as multas de trânsito se baseia na ideia de que, segundo ele, elas estão sendo utilizadas apenas de maneira arrecadatória. "Multa sempre foi para educação no trânsito. Esse sistema de radares tem que ser desligado e as multas serem aplicadas pelos agentes, com a conversa, explicando aos condutores sobre a multa".

Quanto os colégios militares, ele diz que é uma medida necessária por conta da "degradação da família. Ter um tenente, sargento, coronel na escola mostra respeito, os alunos vão passar a respeitar os pais, os professores, afasta o ladrão da escola", defende.

O candidato criticou a nova legislação eleitoral, que reduziu o tempo de campanha e, na visão dele, prejudicou os partidos menores. "Além de reduzirem a campanha para apenas 45 dias, tenho 11 segundos em cada programa, que é impossível para falar das minhas propostas", afirma.

Da Luz conta que usará seus programas de rádio e TV para "convidar" os eleitores para o acompanharem na "internet". "Vamos chamar as pessoas para assistirem nossos vídeos, lerem nossas propostas, ver o que temos a falar e nosso desejo de mudança", revela.

Propostas

Da Luz concorreu ao governo do estado em 2014, quando também teve Antônio Neto como vice. Ele disputou a Prefeitura de Salvador em 2004, quando obteve, 9.450 votos pelo PSDC e em 2008, já pelo PRTB, alcançando 20.143 eleitores. Ele teve um cargo público entre os anos de 2005 e 2016, quando atuou na extinta Secretaria Municipal do Governo (Segov), na primeira gestão do ex-prefeito João Henrique Carneiro (PR), que deve ser candidato a vereador nas eleições deste ano.

Da Luz nega que sua candidatura seja meramente para negociar cargos após as eleições. "Lutamos para que a cidade tivesse outros rumos no primeiro mandato de João Henrique. Conseguimos implantar um projeto interessante para pessoas com deficiência e tentamos emplacar um projeto de inclusão digital", diz ele.

Depois da experiência, ele conta que chegou a ser convidado para outros cargos, mas negou. "Quero ter a caneta para fazer a diferença, para promover a mudança", afirma o candidato.

adblock ativo