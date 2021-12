Da Luz oficializa apoio a Pelegrino no segundo turno

Depois de Mário Kertész (ex-PMDB) e Márcio Marinho (PRB), Nelson Pelegrino contará com mais um apoio político para o segundo turno das eleições municipais em Salvador: o de Rogério Tadeu Da Luz. O candidato do PRTB oficializou o apoio ao petista na tarde desta quarta-feira, 17, no Hotel Matiz, no bairro do Stiep, em Salvador.

Da Luz foi derrotado no primeiro turno com a menor porcentagem, 1,55%, o que equivale a 20.143 votos. Pelegrino agora conta com o apoio de três dos quatro candidatos que perderam na votação do último dia 7.

Apoio - O primeiro a manifestar a preferência pelo candidato petista foi Mário Kertész, que se desfiliou do PMDB, que optou por ACM Neto (DEM). Depois, foi a vez de Marinho, cujo partido é aliado do PT no plano nacional.

Já o candidato do PSOL, Hamilton Assis, afirmou, em coletiva à imprensa, que o seu partido não caminharia ao lado de nenhum dos candidatos que passaram à segunda fase do processo eleitoral. Na ocasião, o ex-candidato, que ficou em penúltimo lugar na votação - 33.650 votos, com 2,64% -, afirmou que o PSOL fará oposição a qualquer um dos dois que for eleito no dia 28 de outubro.

