Da Luz critica número de secretarias e quer gestão técnica

Uma administração técnica e com cortes de gastos. Esta é a proposta de Rogério Tadeu Da Luz (PRTB), candidato à sucessão do governo estadual. Ele diz que os governos "incham" a folha de ponto por conta de acordos políticos.

"Quero cortar os cargos políticos. Isso é uma mamata que partidos encontram para tirar sua fatia. Não tem como fazer administração com tantas secretárias e gastando dinheiro que não é preciso", explicou ele, durante entrevista nesta segunda-feira, 4, para as rádios Cruzeiro AM, Cultura AM, Romântica FM, quando sugeriu a redução de 32 para 10 secretarias.

Ele alega que há secretarias sem funcionalidade, citando o exemplo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur). De acordo com Da Luz, com os cortes, é possível investir nas áreas sociais, como educação, saúde e segurança pública.

Ele sugere, por exemplo, a construção de hospitais regionais com estrutura semelhante ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Da Luz também afirma que é a favor da ponte da Ilha de Itaparica-Salvador, mas acha que é possível fazer com uma Parceria Público Privada (PPP) com um custo inferior.

O candidato também defende a construção de monotrilho ligando a capital baiana à Região Metropolitana de Salvador.

