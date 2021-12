Custo elevado das campanhas tira candidatos do páreo

O alto custo dos apoios e demais custos de campanha - a eleição de um deputado estadual pode custar até R$ 2,5 milhões; e de um federal até R$ 6 milhoes - têm feito alguns candidatos desistirem da eleição ou da reeleição, a exemplo de Carlos Gaban (DEM), Sérgio Passos (PSDB) e Graça Pimenta (PMDB).



"Continuando assim, só teremos bandidos na política, pessoas dispostas a pagar por votos. Não dá para ser assim", diz Gaban, referindo-se à compra de apoio. "Se eu, como deputado, tenho rendimentos brutos de R$ 1,42 milhões em quatro anos, como posso gastar R$ 2,6 milhões na campanha? Esta conta não bate", aponta o democrata, primeiro a desistir da reeleição.



Para Sérgio Passos, que foi eleito deputado em 2006 e tentaria agora retornar à Assembleia Legislativa, a forma de fazer campanha mudou. "Antes havia só gastos com deslocamento, hospedagem, impressão de material. Ia-se até as pessoas nas regiões e elas aderiam à campanha. O único custo era o envio do material de campanha. Agora não é mais assim. Pessoas como eu, de classe média, se não tiverem muitos investimentos legais para a campanha, têm que sair", disse Passos, presidente estadual do PSDB.



Passos defende a instituição do voto distrital como uma das formas de conter o abuso. "Eu sou conhecido na Chapada. Em outras regiões, eu sou ninguém, e os candidatos ficam reféns destes apoios. Se eu concorresse apenas onde vivo e sou conhecido, seria mais justo, o poderio financeiro não pesaria tanto", aponta.



O preço do apoio



Cabos eleitorais podem cobrar até R$ 200 mil para conseguir 100 votos nas eleições de deputado estadual e federal. O número de votos pode parecer pequeno pelo preço, mas em muitos casos são fundamentais para garantir uma das 63 cobiçadas cadeiras da Assembleia ou das 39 vagas da Camara dos Deputados.



Compra do voto



A corrida pelos votos inflacionou o "mercado" de cabos eleitorais. Nos corredores da Assembleia Legislativa são comuns as reclamações dos candidatos que se sentem extorquidos a toda eleição. A única coisa certa relacionada ao assunto é que ninguém fala abertamente já que a contratação de cabos eleitorais pode ser tranquilamente enquadrada como crime de compra de voto.



"E se compra voto mesmo. O sujeito pede tanto. Parte desse tanto ele contrata algumas pessoas para fazer panfletagem, segurar bandeira e algumas horas de carro de som. A outra parte coloca no bolso", diz uma fonte inteirada sobre o tema, pedindo anonimato.



Ele garante que nas eleições de deputado muitos vereadores do interior aproveitam para "tirar o pé da lama", vendendo os votos dos seus tradicionais eleitores, exatamente como ocorria há cem anos nos chamados "currais eleitorais".



O integrante da equipe de uma das chapas majoritárias confirma que a pressão dos candidatos a deputado por recursos é muito grande. "Pedem principalmente que a campanha majoritária banque placas e cartazes pra ver se o dinheiro rende, pois o custo realmente é muito alto", diz o cidadão que também só concorda falar em "off".



A situação faz com que os candidatos mais identificados com a chapa majoritária ou com seus principais partidos levem vantagem. "Os candidatos, digamos, programáticos, que vestem a camisa de sua sigla, vão sempre levar vantagem na repartição do bolo", acredita, avaliando que o lado negativo disso é que o "sistema" beneficia os veteranos.

adblock ativo