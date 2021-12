Críticas e acusações marcam debate sobre educação

Os candidatos ao governo e representantes de partido apresentaram, ontem, no auditório do Salvador Trade Center, a uma plateia formada majoritariamente por estudantes, os seus projetos para garantir à população baiana a educação pública e gratuita de qualidade nos próximos quatro anos. Foram os alunos da Faculdade Maurício de Nassau que,ontem, no seminário “O seu voto faz o amanhã”, promovido pelo Grupo A TARDE, levaram questionamentos aos postulantes ao governo baiano, durante debate sobre o tema “Educação”.

As críticas ao modelo educacional brasileiro e à gestão da educação no Estado da Bahia, ambos, atualmente, submetidos à gestão petista, permearam o debate sobre educação que, ontem, contou com a participação dos candidatos Luiz Bassuma (PV) e Marcos Mendes (PSOL) e representantes dos candidatos Paulo Souto( DEM),Umberto Costa, Geddel Vieira Lima( PMDB), deputado federal Severiano Alves (PMDB), e de Jaques Wagner (PT), o secretário estadual de Educação, Osvaldo Barreto.



Como representante da atual administração e do candidato mais bem pontuado nas pesquisas, Osvaldo Barreto foi o alvo preferido dos adversários de Wagner na disputa de outubro, situação com a qual lidou com certa tranquilidade até que o candidato do Partido Verde (PV), Luiz Bassuma, já nas considerações finais, investiu contra o Partido dos Trabalhadores (PT), denunciando a prática de corrupção no governo e criticando a aliança com o ex-governador Otto Alencar (PP), a quem acusou de desviar dinheiro da saúde quando era secretário de Saúde do Estado da Bahia “Eu provo a corrupção no governo do PT”, assinalou Bassuma, atribuindo a má gestão em áreas importantes do governo às indicações eleitoreiras.



“Por isso, fica tudo igual ou pior”, assinalou o candidato do PV, provocando a reação de Barreto. “A discussão sobre a educação precisa ser feita em outro nível”, reclamou Barreto , acusando Bassuma de apostar no discurso irresponsável. “O discurso de Bassuma é populista.



É um discurso udenista, que precisa ser responsável”, destacou o secretário, ressaltando a relação de Bassuma com o PT, da qual o candidato do PV busca desvencilhar.



Drogas e racismo - “Você era do PT até pouco tempo atrás”, lembrou Barreto, que atribuiu também aos outros adversários a discussão racista no que diz respeito à escola pública. “Há crack também nas escolas da rede particular de ensino”, afirmou o secretário. “Os problemas da educação não serão resolvidos com discursos e bravatas”,disse Barreto,respondendo críticas de falta de investimentos, precarização do ensino na Bahia e droga nas escolas da rede pública.



Abandono - “Os professores estão com os salários aviltados, mas o governo aplicou mais em propaganda que em segurança pública, educação, ciência e tecnologia”, criticou Marcos Mendes (PSOL), que denunciou o abandono em equipamentos do estado por falta de material humano. “Os laboratórios das escolas não funcionam, assim como o Hospital de Santo Antônio de Jesus é oco e o Hospital da Criança, em Feira de Santana, funciona com apenas 10% da sua capacidade”, disse.



O representante do candidato Geddel Vieira Lima (PMDB), deputado federal Severiano Alves (PMDB), defendeu o cumprimento da legislação que dispõe sobre a universalização do ensino. “Nas creches e na pré-escola, tanto o Brasil quanto a Bahia têm uma demanda reprimida que chega a 50%”, afirmou Severiano ao criticar a falta de investimentos.



“Os recursos do Fundeb são garantidos”, disse, ressaltando a necessidade de readaptação das escolas para o ensino profissionalizante.“A formação geral, promovida pelo sistema de ensino, só habilita para o vestibular”, assinalou.



Ataque e defesa - O geólogo Umberto Costa, que apresentou as propostas de Paulo Souto (DEM) para a educação, afirmou que o foco do democrata é a qualidade de ensino. Procurou resgatar na proposta do ex-governador soluções para os problemas da educação na Bahia, citando a oferta de vagas, presença de professor em sala de aula e combate à violência nas escolas. Costa criticou os números apresentados pelo secretário de Educação, fortalecendo as críticas à propaganda oficial do governo.



“Os números apresentados pelo secretário não são encontrados nem no site da Secretaria de Educação”, afirmou Costa, acusando a redução do número de matrículas desde 2006 e de novas salas de aula. “Os números reais são ridículos”, assinalou o representante do Democratas, que também ressaltou a falta de políticas de governo para o enfrentamento do crack e a descontinuidade de programas idealizados por Souto, como o Faz Universitário.



O candidato do PV, Luiz Bassuma, voltou a atribuir à corrupção os indicadores negativos na Bahia e no resto do País. “É preciso fechar o ralo da corrupção”, assinalou, defendendo as ideias do educador Anísio Teixeira de valorização do professor e o fim do apartheid social na educação.



“Quem pode pagar, coloca seus filhos nas creches desde os 2 anos, enquanto a escola pública só recebe alunos com 7 anos de idade. A desigualdade começa aí”, disse Bassuma.



Osvaldo Barreto apresentou os resultados da gestão Wagner na educação, admitindo que muito há que se fazer. “Nada se resolve num passe de mágica”, disse Barreto, que destacou os investimentos do governo na melhoria da rede pública e na contratação de pessoal. “Os indicadores tiveram uma melhora geral nos últimos anos”, afirmou o secretário da Educação do Estado.

>> Confira as propostas de cada candidato:

Marcos Mendes (PSOL):

O candidato do PSOL defendeu investimento pesado na educação prioritariamente pública. A valorização do professor e a extinção das contratações pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) fazem parte do seu projeto de governo.

“No campo, tem que se aprender cidadania e se transformar a sociedade”, disse. Defendeu fortalecimento da pesquisa e extensão nas universidades, tempo integral nas escolas e fim das salas de aula lotadas.

Jaques Wagner (PT):

O projeto do candidato à reeleição, Jaques Wagner, segundo destacou o secretário de Educação, Osvaldo Barreto, contempla investimentos na construção, recuperação e manutenção de escolas. Dá prioridade à educação no campo, valorização do professor, com contratação de concursados, aumento do número de vagas e expansão do ensino superior. Prevê ainda parcerias com o governo federal para reforçar a educação nos municípios e intensificação do ensino profissionalizante e na educação ambiental.

Paulo Souto (DEM):



Maior oferta de vagas, valorização, qualificação e capacitação continuada do professor, garantia da sua presença em sala de aula para todas as matérias, expansão das escolas em tempo integral e combate à violência nas escolas estão entre as propostas de Souto. O programa foi apresentado pelo geólogo Umberto Costa, que representou o candidato no seminário. Distribuição de material didático e pedagógico, ensino profissionalizante e incentivo a emprego para alunos do ensino regular são outras propostas.



Luiz Bassuma (PV):



O candidato a governador pelo Partido Verde, Luiz Bassuma, defendeu a fiscalização de recursos a serem aplicados na educação, bem como em outras áreas da administração pública. “A corrupção desvia boa parte dessa verba”, afirmou o deputado federal, candidato ao governo do Estado, sem apresentar provas. A valorização do professor e o reconhecimento da sua posição de transformador da sociedade são propostas centrais do projeto de Bassuma para a educação.



Geddel Vieira Lima (PMDB):



O candidato do PMDB baseia o seu projeto de governo para a educação no cumprimento da legislação que garante a universalização do ensino. Segundo o deputado federal Severiano Alves (PMDB), que representou Geddel Vieira Lima, o partido prioriza a educação básica – infantil (creche e pré-escola), fundamental e médio. As propostas preveem infraestrutura para os municípios, tornar compulsória a educação básica e investimentos no ensino profissionalizante, além da capacitação de professores.

