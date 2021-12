Críticas a Wagner são foco de Geddel em sabatina na OAB

Danielle Villela, do A TARDE On Line







As alfinetadas ao governador candidato à reeleição Jaques Wagner (PT) foram recorrentes nas falas de Geddel Vieira Lima (PMDB) nesta terça-feira, 17, durante a primeira das sabatinas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA) com os aspirantes ao Palácio de Ondina. Depois de um discurso inicial do candidato, as perguntas formuladas por conselheiros seccionais e advogados presentes foram um prato cheio para o peemedebista tecer severas críticas ao atual governo, principalmente na área de segurança pública. “Se hoje nos tornamos um estado mais violento do que Rio de Janeiro e São Paulo é por um problema de gestão”, afirmou.







O candidato acredita que a Bahia precisa de “uma administração contemporânea e ágil” e prometeu dar ênfase ao campo social, com medidas voltadas principalmente para saúde, educação e segurança pública. “Vamos procurar enfrentar os problemas de forma mais objetiva e fazer com que a Bahia não perca mais posicionamentos no Nordeste”, destacou.







Ao avaliar a atual estratégia de segurança como “espetacularização das ações policiais”, Geddel afirmou que as blitzes têm sido utilizadas como instrumento permanente de segurança e defendeu a criação de barreiras eletrônicas para fiscalização das saídas de Salvador e do estado. “A sensação de insegurança hoje é do cidadão. Temos que transferir essa sensação para o bandido”, ressaltou.









