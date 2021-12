Críticas à prefeitura expõem contradições das alianças

Marcada pelo tom de crítica dos principais candidatos à atual administração de Salvador, o primeiro dia de programa eleitoral dos prefeituráveis expôs as contradições das alianças formadas para a disputa pelo Palácio Thomé de Souza.

Primeiro do programa desta quarta, 22, segundo a ordem definida por sorteio do Tribunal Regional Eleitoral, o petista Nelson Pelegrino afirmou que quer "fazer a cidade voltar a sorrir". No início do programa, um locutor se dirige ao povo que ama a cidade "apesar de tantos problemas e tanta desigualdade". E arrematou: "Os tempos são difíceis, mas o sol vai brilhar de novo".

Presidente estadual do PP, partido que faz parte da aliança de apoio a Pelegrino e que tem no prefeito João Henrique o seu presidente municipal, Mário Negromonte diz que acha naturais as críticas à administração municipal. "Se existe crítica, o prefeito pode se defender. Além disso, a gestão de João Henrique também tem pontos positivos. Não é 100% negativo", afirmou o deputado, lembrando que a aliança com o PT foi consensual e contou com a concordância do prefeito.

O candidato ACM Neto afirmou que "falta compromisso dos nosso governantes com Salvador" e centrou críticas na situação da infraestrutura cidade. "A cidade perdeu muito nos ultimos anos. Perdemos nossos cartões-postais, a beleza de nossas praias", disse Neto, que indicou o último presidente da Saltur, Cláudio Tinoco, que por três anos foi responsável pela gestão do turismo na cidade.

Mário Kertész (PMDB) foi mais direto nas críticas ao prefeito João Henrique. "A vida da gente piorou, piorou muito. Salvador parou no tempo e prefeitura anão soube trabalhar para mudar a situação", disse o candidato em depoimento na TV.

As críticas, no entanto, não trouxeram desconforto ao aliado PSC, que ocupa a superintendência da Previs e a superintendência da Codesal na prefeitura. Presidente estadual do partido, Eliel Santana afirmou que o PSC deixou o partido à vontade para se coligar com quem quisesse. "Se ele se sentir constrangido com as críticas, pode nos chamar para conversar. Se quiser os cargos, a gente entende", afirma.

Outros candidatos - Na TV, o candidato Márcio Marinho (PRB) relembrou sua origem humilde e sua disposição de trabalhar pelos mais humildes. Hamilton Assis denunciou a existência de "máfias" em torno da administração municipal. E Rogério Da Luz (PRTB) retomou a estratégia de aparecer de costas para denunciar a corrupção.

