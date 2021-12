Corpo de Campos será enterrado no túmulo de Arraes

O corpo do ex-governador e candidato à Presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos, será enterrado no mesmo túmulo do avô, o ex-governador Miguel Arraes, no cemitério de Santo Amaro, na zona norte do Recife. Arraes, que inspirou e introduziu o neto na vida política, morreu há nove anos, também num dia 13 de agosto. Ainda não há definição sobre data e hora do sepultamento.

A informação foi dada pelo único irmão de Campos, Antonio Campos, em rápida entrevista, em frente à casa do candidato. "Perdi um irmão muito amado, um grande amigo", disse ele, ao contar ter conversado com Campos às 6h59, antes dele viajar para Santos. "Ele estava feliz com a participação positiva no Jornal Nacional". Campos havia dado entrevista na bancada do Jornal Nacional na noite desta terça-feira, 12.

"Meu irmão morreu lutando pelos seus ideais, pelo que ele acreditava", disse Antonio, emocionado. "Eduardo deixa esse legado de luta para melhorar, para refletir o Brasil e fazer uma reflexão sobre o destino do País".

