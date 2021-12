Copa não tem influência na eleição, diz cientista político

O cientista político Jorge Almeida se diz "cético" quanto à influência da derrota brasileira e da Copa do Mundo nas eleições de outubro. "Não creio haver relação direta entre vitória e derrota da Seleção e a disputa da presidência da República. O jornal A TARDE publicou recentemente uma matéria sobre o assunto indicando que houve coincidência apenas uma vez da Seleção Brasileira vencer a Copa e o presidente se reeleger", disse.



A própria pesquisa do Instituto Datafolha mostrou um aumento de 4% nas intenções de voto para a candidata Dilma Rousseff após o início da Copa do Mundo.



"Nessa pesquisa os adversários também cresceram indicando segundo turno. Ou seja, a eleição continua indefinida", declarou.



Clima negativo



Ele admite que a derrota cria um "clima negativo", mas assinala que o que vai decidir a eleição é a força política dos candidatos. Se não tem reflexos em nível nacional, na eleição estadual, Almeida acredita que a Copa do Mundo tem menos influência ainda.



"A campanha está muito fria na Bahia. Será uma disputa entre a máquina eleitoral oficial contra a insatisfação das pessoas com o governo", disse.



