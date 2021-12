Conversas de Leo Prates com PDT avançam, mas oficialização deve ficar para 2020

O presidente nacional do PDT, ex-ministro Carlos Lupi, voltou a se reunir com o deputado estadual licenciado Leo Prates (DEM), atual secretário de Saúde de Salvador. O partido quer lançar um candidato ao Palácio Thomé de Souza e tem o auxiliar do prefeito ACM Neto (DEM) como opção.

O Portal A TARDE apurou que as conversas entre Prates e Lupi estão avançadas. A estimativa agora é que o processo seja concluído somente no ano que vem.

Atualmente, segundo uma fonte ouvida pela reportagem, o atual estágio da negociação seria 97% já evoluído. A conclusão deve ocorrer no mesmo período em que ACM Neto anunciará o seu candidato ao Executivo.

