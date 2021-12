Convenções são marcadas, mas só duas chapas estão fechadas na Bahia

As datas das convenções partidárias que apresentarão as sete chapas majoritárias dos pré-candidatos ao governo da Bahia, e coligações proporcionais, já estão marcadas, embora somente as chapas do governador Rui Costa (PT), que concorre à reeleição, e de Marcos Mendes (PSOL), já estejam fechadas. Pelo calendário eleitoral, as convenções devem ocorrer entre a próxima sexta-feira e o dia 05 de agosto, mas a abertura da temporada baiana será no dia 28/07, com o evento da pré-candidata Célia Sacramento (Rede) e será finalizada com a convenção do PT, dia 04/08.

Até lá, as últimas conversas estão acontecendo em todos os grupos, sobretudo para afinar as chapas proporcionais para deputados estaduais e federais. Na chapa petista, a única pendência na majoritária são as suplências das vagas ao Senado, ocupadas pelo ex-governador Jaques Wagner (PT) e o deputado Ângelo Coronel (PSD), presidente da Assembleia Legislativa.

O entendimento entre aliados, diz Everaldo Anunciação, presidente estadual do PT, é a de que a 1ª suplência, de Wagner, deve ficar com o PSB, partido da senadora Lídice da Mata, que perdeu a disputa sobre a vaga à senatória, que ficou com Coronel. O nome ainda não foi definido. A outra suplência deve ir para o aliado histórico, PCdoB. O nome será o do deputado federal Davidson Magalhães, disseram comunistas para A TARDE.

A convenção do PT acontece no dia 04 pela manhã, em local ainda indefinido, mesma data da convenção nacional que ungirá a virtual pré-candidatura do ex-presidente Lula, em evento que ocorrerá, em São Paulo.

Irmão Lázaro

Já a convenção do DEM, que tem como pré-candidato o ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM), ocorre no dia 3 de agosto, também em local a definir. Até lá, Zé Ronaldo terá de desanuviar o impasse com o PSC, que tem na figura do deputado federal e pastor Irmão Lázaro o nome para a segunda vaga ao Senado. A primeira já é certa para o deputado federal Jutahy Magalhães Jr. (PSDB).

Em entrevista para um veículo da imprensa local, nesta terça-feira, 17, Jutahy admitiu o que se comentava nos bastidores: que ele discorda que Lázaro ocupe a outra vaga ao Senado. No entendimento do deputado, a dobradinha com Lázaro seria empecilho para que um senador da oposição seja eleito. Chegou a citar que é católico mas que pode representar todas as religiões - referindo-se ao nicho evangélico. Para ele, o melhor para o evangélico é a vice. A TARDE tentou falar com Jutahy, mas ele não retornou às ligações.

O presidente estadual do PSC, Heber Santana, disse que Zé Ronaldo pediu “paciência”. Mas a posição do partido, diz, é clara: Lázaro é candidato ao Senado. Com isso, Zé Ronaldo, que tenta emplacar o vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM) na vice - embora ele já tenha dito que não quer - tem que finalizar a costura com aliados até final do mês.

A convenção do MDB, cujo candidato é João Santana, será no dia 1º de agosto, das 9h às 12h, na sede do partido em Salvador (Costa Azul). A nacional, que deve lançar o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para a presidência, ocorre no dia seguinte, 02/08.

Com João Santana está o ex-deputado Jorge Viana em uma das vagas ao Senado. Mas a vice e a segunda cadeira à senatória ainda estão vagas. “Não estamos desesperados para fazer coligação. Temos 4 minutos de TV e 94.433 mil filiados no estado”, minimiza João Santana. “As conversas para as proporcionais já estariam adiantadas”, diz.

PSOL

O PSOL marcou a convenção que oficializa a candidatura do geólogo Marcos Mendes para o dia 29/07, às 9h, na Sasderba (Pituba). A chapa já está fechada, com a líder do Movimento Sem-Teto, Dona Mira, como candidata a vice, e o sociólogo Fábio Nogueira ao Senado. A convenção nacional, que lança o ativista Guilherme Boulos à presidência será no dia 21/07, sábado.

A Rede, da pré-candidata Célia Sacramento, realiza convenção no dia 28/07, na sala de reuniões do Centro Empresarial Iguatemi, em horário a definir. Faltam definir as vagas ao Senado. O vice, também da Rede, é o empresário José Itamário, da região de Vitória da Conquista.

A data da convenção do pré-candidato João Henrique (PRTB) não foi confirmada, mas segundo sua assessoria deve ocorrer entre 31 e 04 de agosto. De certo, João tem Celsinho Cotrim (PRTB) no Senado. A TARDE não conseguiu contato com a assessoria do pré-candidato do PSDC, o policial civil Marcus Maurício.

