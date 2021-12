Convenção do DEM vira celebração anti-petista em Salvador

A convenção que homologou nesta quarta-feira, 18, a chapa de Paulo Souto (DEM), candidato ao governo, Joaci Góes (PSDB), vice, e Geddel Vieira Lima (PMDB), ao Senado, foi uma celebração antipetista, reunindo cerca de duas mil pessoas da capital e interior numa casa de eventos de Salvador.

A chapa oposicionista construiu uma coligação com 17 partidos. O 18º partido, que seria o PSC, deve ser anunciado hoje - na eleição de 2012, o prefeito ACM Neto (DEM) reuniu cinco siglas.

Acenos para o interior

Todos os oradores criticaram a gestão do governador Jaques Wagner e da presidente Dilma Rousseff. Neto fez um discurso contundente, sepultando a lua de mel com o governador. Pediu que os eleitores do interior reajam da mesma forma que, segundo ele, os votantes de Salvador fizeram quando ele foi eleito prefeito.

"Enfrentei muitos poderosos. Tentaram fazer o discurso da chantagem e do medo, que a cidade não poderia ser governada por um prefeito que não fosse aliado da presidente da república. Mas o povo não se deixou intimidar", disse. "Vamos enfrentar os poderosos e as máquinas que serão usadas, o dinheiro que vai surgir e o discurso intimidatório que será trazido para a Bahia", afirmou.

O peemedebista Geddel Vieira Lima adotou refrão católico, dizendo "minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa" pelo fato de ter, na eleição de 2006 para o governo do estado, apoiado Wagner. "Se arrependimento matasse, não estaria aqui falando com vocês", discursou, criticando a gestão de áreas como segurança, saúde e educação.

Geddel apontou supostas promessas não realizadas pelo governador. "Cadê a fábrica da JAC Motors? E o Porto Sul, que não saiu do papel?".

Ex-ministro da Integração Nacional na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Geddel elogiou o petista, por ter dado "contribuições fundamentais para o país", mas disse que ele errou ao "inventar" uma liderança como a presidente Dilma, que estaria deixando escapar as conquistas devido à alta inflação, ao baixo crescimento e ao aumento do desemprego.

