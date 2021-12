Conta de Lula no twitter é hackeada

O uso das redes sociais têm sido uma ferramenta constante do ex-presidente Lula na busca de apoio para a presidente e candidata à reeleição, Dilma Rousseff (PT). Ontem, quarta, a conta no twitter que divulga as viagens de Lula pelo Brasil foi hackeada.

Na mensagem do perfil @LulapeloBrasil apareceu uma texto com a hastag MudançaDeRumo anunciando que Lula tinha declarado apoio ao candidato do PV, Eduardo Jorge. O candidato a presidente pelo PV virou o principal protagonista das brincadeiras com conteúdo eleitoral na Internet devido às suas frases de efeito nos dois debates com presidenciáveis já reqalizados. Um foi organizado pela TV Bandeirantes e outro pelo SBT em parceria com outros portais de notícia.

Uma mensagem no perfil oficial de Lula creditou o hackeamento ao sucesso do perfil:

"Gente, essa conta tá fazendo tanto sucesso que até hackeada já foi. Lula e @dilmabr seguem firmes na luta por um Brasil cada vez melhor". A mensagem foi postada às 00:37 dessa quinta.

As informações foram divulgadas com destaque no perfil de Lula no Facebook e no site oficial da campanha de Dilma Rousseff:

"É mentira, claro! Lula é Dilma13 da raiz do cabelo até a ponta do pé", diz um trecho do texto. A nova conta de Lula no Twitter foi lançada na última terça-feira e tem 11, 3 mil seguidores.

Os textos destacam que o hackeamento é resultado de "jogo sujo" pela internet . Recentemente, um vídeo em que Lula aparecia pedindo votos para a candidata ao senado pelo PT em Goiás, Marina Sant'Anna, foi manipulado.

Na cópia alterada, Lula pedia votos para a candidata Marina Silva (PSB) que tem aparecido nas pesquisas de inteção de voto como principal adversária de Dilma na corrida presidencial. Investigações policiais chegaram ao autor da manipulação constatando que ele é filiado ao PSDB.

