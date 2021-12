Construção naval e pesca no baixo sul querem linhas de crédito

Aguirre Peixoto, do A TARDE

Os pequenos barcos e canoas saindo a todo momento do acesso principal ao Rio Una, na orla de Valença, revezam espaço com lanchas de maior porte, que se ocupam do transporte. As embarcações compartilham um problema: carência no acesso ao crédito para a realização de reformas em suas estruturas.



O pescador Djalma Conceição, 61 anos, é um dos afetados por essa carência. Abordado pela reportagem enquanto retirava 15 quilos de peixe de sua canoa, resultado da jornada diária que tem início às 4h da manhã, ele quer aprimorar a embarcação.



“Falta dinheiro para comprar um motor”, queixa-se. Hoje, Djalma perde muito tempo(e esforço físico) remando para chegar ao alto-mar.



Só em Valença, há 5.462 pescadores registrados. A atividade é forte em todo o baixo sul, mas não são poucas as insatisfações. O presidente da Colônia de Pescadores Z-15, de Valença, vereador Raimundo Costa (PP), reclama de uma unidade de beneficiamento de pescados que começou a ser construída no governo de Paulo Souto (DEM) e ainda não foi concluída, por entraves com o Instituto do Meio Ambiente (IMA). “Vai aumentar o valor comercial dos produtos, mas está aí parada”, critica.



Raimundo defende linhas de financiamento voltadas à construção naval. Esta medida também coincide com demanda da Associação de Transporte Marítimo de Valença (Astram), composta pelos donos de lanchas, e dos construtores navais. “Precisamos de linhas de crédito para ampliar e reformar nossa frota”, diz Romilson Muniz, presidente da associação.



São 203 lanchas que percorrem diariamente o Rio Una.

